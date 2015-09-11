Графіті, вуличне мистецтво і мурали: у Луцьку триває фестиваль «Lutsk WallKing». НАЖИВО
Сьогодні, 13:14
У Луцьку розпочався перший день фестивалю вуличного мистецтва «Lutsk WallKing».
22 серпня на глядачів очікують інтерв’ю із творцями муралів і рейтерами, виступи реп-виконавців, розіграш фірмових подарунків від фестивалю та чимало цікавого.
Фестиваль відбудеться в режимі онлайн, тому побачити все дійство можна не відриваючись від екрану смартфону або комп’ютера.
Проєкт реалізовує Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» за підтримки Українського культурного фонду.
Цього дня в онлайн-ефірі:
- інтерв’ю із творцями муралів і райтерами, що приїдуть з різних куточків України;
- виступи реп-виконавців: Дядя Вова, Свояк;
- танцювальні колективи «DiamondStars» та «MY Jump»;
- гурт «MeryDWhite»;
- кастомщики Хасла/Dr.inkright;
- розіграші фірмових подарунків від фестивалю;
- DJNjoi (Whatafunk);
- ведучі – Андрій Тимчук (Тіма) та Сергій Ткачук.
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22 серпня на глядачів очікують інтерв’ю із творцями муралів і рейтерами, виступи реп-виконавців, розіграш фірмових подарунків від фестивалю та чимало цікавого.
Фестиваль відбудеться в режимі онлайн, тому побачити все дійство можна не відриваючись від екрану смартфону або комп’ютера.
Проєкт реалізовує Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» за підтримки Українського культурного фонду.
Цього дня в онлайн-ефірі:
- інтерв’ю із творцями муралів і райтерами, що приїдуть з різних куточків України;
- виступи реп-виконавців: Дядя Вова, Свояк;
- танцювальні колективи «DiamondStars» та «MY Jump»;
- гурт «MeryDWhite»;
- кастомщики Хасла/Dr.inkright;
- розіграші фірмових подарунків від фестивалю;
- DJNjoi (Whatafunk);
- ведучі – Андрій Тимчук (Тіма) та Сергій Ткачук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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