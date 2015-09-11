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Графіті, вуличне мистецтво і мурали: у Луцьку триває фестиваль «Lutsk WallKing». НАЖИВО

Графіті, вуличне мистецтво і мурали: у Луцьку триває фестиваль «Lutsk WallKing». НАЖИВО
У Луцьку розпочався перший день фестивалю вуличного мистецтва «Lutsk WallKing».

22 серпня на глядачів очікують інтерв’ю із творцями муралів і рейтерами, виступи реп-виконавців, розіграш фірмових подарунків від фестивалю та чимало цікавого.

Фестиваль відбудеться в режимі онлайн, тому побачити все дійство можна не відриваючись від екрану смартфону або комп’ютера.

Проєкт реалізовує Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» за підтримки Українського культурного фонду.

Цього дня в онлайн-ефірі:

- інтерв’ю із творцями муралів і райтерами, що приїдуть з різних куточків України;
- виступи реп-виконавців: Дядя Вова, Свояк;
- танцювальні колективи «DiamondStars» та «MY Jump»;
- гурт «MeryDWhite»;
- кастомщики Хасла/Dr.inkright;
- розіграші фірмових подарунків від фестивалю;
- DJNjoi (Whatafunk);
- ведучі – Андрій Тимчук (Тіма) та Сергій Ткачук.


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Теги: Lutsk WallKing, мурал, фестиваль
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