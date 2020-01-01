У «ПортCity» – виставка робіт талановитого художника*
Сьогодні, 14:03
Лучан запрошують переглянути виставку робіт художника Олександра Слабецького у ТРЦ "ПортCity".
Про це інформує адміністрація закладу.
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Тема виставки: «Народження геніальної ідеї» декоративний живопис венеціанськими штукатурками.
Олександр з дитинства проявляв потяг до малювання, талант унаслідував від батька. Художник творить у власному стилі - «Сенсовий імпресіонізм в інтер‘єрі моделюючими декоративними штукатурками».
До слова, цей стиль набув популярності у дизайні інтер’єрів.
Насолодитися роботами Олександра Слабецького можна щодня:
з 21 серпня до 3 вересня
з 10:00 до 22:00 години
на 3-му поверсі ТРЦ "ПортCity"
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ВХІД ВІЛЬНИЙ!
⠀
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Про це інформує адміністрація закладу.
⠀
Тема виставки: «Народження геніальної ідеї» декоративний живопис венеціанськими штукатурками.
Олександр з дитинства проявляв потяг до малювання, талант унаслідував від батька. Художник творить у власному стилі - «Сенсовий імпресіонізм в інтер‘єрі моделюючими декоративними штукатурками».
До слова, цей стиль набув популярності у дизайні інтер’єрів.
Насолодитися роботами Олександра Слабецького можна щодня:
з 21 серпня до 3 вересня
з 10:00 до 22:00 години
на 3-му поверсі ТРЦ "ПортCity"
⠀
ВХІД ВІЛЬНИЙ!
⠀
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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