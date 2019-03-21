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Накинувся на перехожого: у Ковелі судили чоловіка, який вигулював собаку без намордника

Накинувся на перехожого: у Ковелі судили чоловіка, який вигулював собаку без намордника
Близько 4 години ранку місцевий мешканець вигулював свого собаку породи кане-корсо з повідком, але без намордника на вулиці Варшавській у Ковелі.

Раптом тварина кинулася на перехожого – 21-річного хлопця, мешканця села Велика Осниця на Маневиччині. Юнак отримав тілесні ушкодження у вигляді садин та подряпин на лівій нозі, пише Ковель медіа.

Він звернувся із заявою в поліцію, де склали адміністративний протокол. Матеріали справи відправили у суд.

На засідання Ковельського міськрайонного суду правопорушник не з’явився. Суд визнав чоловіка винним і оштрафував його на 85 гривень. Оскільки не було доказів того, що пес є його власністю, собаку не конфіскували.

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Теги: Ковель, суд, собака, намордник
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Коментарі 1
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Це смішно! Аж на 85?)
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