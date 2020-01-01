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У «Dream Town» – старт будівництва нової секції*

У «Dream Town» – старт будівництва нової секції*
У «Dream Town» стартує будівництво наступного 4-го будинку з унікальними пропозиціями.

Назвемо щонайменше 5 причин, чому варто купувати квартиру у «Dream Town» саме зараз.

1. «Dream Town» – надійна інвестиція, вартість якої тільки зростатиме у майбутньому. Уже збудовали два будинки. Попит теж постійно росте, тому варто першими скористатися можливістю купити житло за вигідною ціною та так обрати собі найкращі метражі та поверх. З плануваннями можна ознайомитись у консультаційному центрі на вулиці Привокзальній, 12.
У «Dream Town» – старт будівництва нової секції*

2. Місце розташування – один з головних факторів при виборі майбутнього житла. DREAM TOWN – в центрі міста Луцьк. А також у межах пішої прогулянки: розважальні центри, вокзали, ринки, магазини, супермаркети, лікарня, школа, дитячі садочки.
У «Dream Town» – старт будівництва нової секції*

3. Забудовник прагне робити усе найкраще та найсучасніше, чого потребують майбутні мешканці: якісні панорамні вікна з 6-ти камерним профілем та 2-х камерним склопакетом, теплий та красивий фасад, двоконтурний котел Protherm металопластикові труби та радіатори; двері металеві з 2 замками та двосторонньою ламінацією, товщиною 96 мм; лічильники холодної води, електричної енергії та газу; штукатурка цегляних несучих стін; стяжка у квартирі; електрика, водопостачання та каналізація заведена до квартири. У під’їздах встановлюють швидкісні ліфти MIZUI компанії Mitsubishi.
У «Dream Town» – старт будівництва нової секції*

4. На території DREAM TOWN буде абсолютно все необхідне для комфортного життя: простір для відпочинку жителів, дитячі майданчики з гірками, сітками для лазіння, гойдалками, місця для пікніка, зелені зони та власний дитячий садочок. Він припаде до душі тим, хто хоче навчати і розвивати дитину за сучасними методиками. Дитину можна записати в будь-яку вподобану студію розвитку, спортивні секції або гуртки.
У «Dream Town» – старт будівництва нової секції*

5. Новітній підземний паркінг, в якому передбачили місце для кожного власника квартири. Тут автомобіль завжди захищений від снігу, дощу і палючого сонця. Переваги придбання місця в паркінгу безперечні та очевидні. Авто – у безпеці: охорона та відеонагляд, система автоматичного пожежогасіння, димовидалення, вентиляції, антиковзаюче покриття, постійний температурний режим +5 0С.

Аби дізнатися про інші переваги «Dream Town», обрати найкращі квартири, скористатися акційною ціною та розтермінуванням виплат до 24 місяців – телефонуйте 099 327 27 27
https://dream-town.com.ua/
https://euroholding.net.ua/

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Теги: «Dream Town», житло, квартира, Луцьк
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