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На Волині вшанували пам'ять загиблих працівників внутрішніх справ

На Волині вшанували пам'ять загиблих працівників внутрішніх справ
У суботу, 22 серпня, в Україні вшановують працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання своїх службових обов’язків. Вони ціною власного життя рятували співвітчизників, боролися зі злочинністю та захищали територіальну цілісність держави.

Про це інформують на сайті Нацполіції.

Начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко зазначив, що полеглі правоохоронці назавжди стали прикладом сміливості та самовідданості для поліцейських.

«Вони повстали проти злочинності та заплатили за це власним життям. Ми пам’ятаємо кожного з героїв. Їх мужність та героїзм є прикладом самовідданого служіння Батьківщині та українському народу».

Співробітники поліції Волині разом з представниками профспілкової організації зустрілися з сім’ями загиблих працівників, передали рідним матеріальну допомогу.

На Волині вшанували пам'ять загиблих працівників внутрішніх справ

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Теги: поліція, вшанування
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