На Волині вшанували пам'ять загиблих працівників внутрішніх справ





Про це інформують на сайті



Начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко зазначив, що полеглі правоохоронці назавжди стали прикладом сміливості та самовідданості для поліцейських.



«Вони повстали проти злочинності та заплатили за це власним життям. Ми пам’ятаємо кожного з героїв. Їх мужність та героїзм є прикладом самовідданого служіння Батьківщині та українському народу».



Співробітники поліції Волині разом з представниками профспілкової організації зустрілися з сім’ями загиблих працівників, передали рідним матеріальну допомогу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 22 серпня, в Україні вшановують працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання своїх службових обов’язків. Вони ціною власного життя рятували співвітчизників, боролися зі злочинністю та захищали територіальну цілісність держави.Про це інформують на сайті Нацполіції Начальник Головного управління Національної поліції у Волинській областізазначив, що полеглі правоохоронці назавжди стали прикладом сміливості та самовідданості для поліцейських.«Вони повстали проти злочинності та заплатили за це власним життям. Ми пам’ятаємо кожного з героїв. Їх мужність та героїзм є прикладом самовідданого служіння Батьківщині та українському народу».Співробітники поліції Волині разом з представниками профспілкової організації зустрілися з сім’ями загиблих працівників, передали рідним матеріальну допомогу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію