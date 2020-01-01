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Viber закрив офіс у Мінську, двох працівників компанії арештували

Viber закрив офіс у Мінську, двох працівників компанії арештували
Компанія Viber закрила свій офіс у Мінську на тлі протестів і блокувань інтернету в Білорусі 9-12 серпня, які призвели до перебоїв у роботі месенджера.

Як повідомляє Укрінформ, про це в інтерв'ю Forbes розповів гендиректор власника сервісу, компанії Rakuten Viber Джамел Агауа.

«Ми вирішили негайно закрити наш офіс у Мінську і попросити людей працювати віддалено», - сказав він, наголосивши, що таке рішення прийняли заради безпеки співробітників.

Як повідомив Агауа, двох співробітників Viber і батька одного з них заарештували під час протестів. Всі троє опинилися під арештом без видимих ​​причин.

Пізніше одиного співробітника відпустили, а другий із серйозними травмами потрапив до лікарні і за законом він ще під арештом.

«Можливо, якщо ситуація не покращиться, ми не будемо більше інвестувати в Білорусь. Таке може бути, тому що ми не можемо інвестувати в країну, де люди живуть у страху», - зазначив гендиректор компанії.

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Теги: Viber, Мінськ, протести
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