Viber закрив офіс у Мінську, двох працівників компанії арештували





Як повідомляє Джамел Агауа.



«Ми вирішили негайно закрити наш офіс у Мінську і попросити людей працювати віддалено», - сказав він, наголосивши, що таке рішення прийняли заради безпеки співробітників.



Як повідомив Агауа, двох співробітників Viber і батька одного з них заарештували під час протестів. Всі троє опинилися під арештом без видимих ​​причин.



Пізніше одиного співробітника відпустили, а другий із серйозними травмами потрапив до лікарні і за законом він ще під арештом.



«Можливо, якщо ситуація не покращиться, ми не будемо більше інвестувати в Білорусь. Таке може бути, тому що ми не можемо інвестувати в країну, де люди живуть у страху», - зазначив гендиректор компанії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанія Viber закрила свій офіс у Мінську на тлі протестів і блокувань інтернету в Білорусі 9-12 серпня, які призвели до перебоїв у роботі месенджера.Як повідомляє Укрінформ , про це в інтерв'ю Forbes розповів гендиректор власника сервісу, компанії Rakuten Viber«Ми вирішили негайно закрити наш офіс у Мінську і попросити людей працювати віддалено», - сказав він, наголосивши, що таке рішення прийняли заради безпеки співробітників.Як повідомив Агауа, двох співробітників Viber і батька одного з них заарештували під час протестів. Всі троє опинилися під арештом без видимих ​​причин.Пізніше одиного співробітника відпустили, а другий із серйозними травмами потрапив до лікарні і за законом він ще під арештом.«Можливо, якщо ситуація не покращиться, ми не будемо більше інвестувати в Білорусь. Таке може бути, тому що ми не можемо інвестувати в країну, де люди живуть у страху», - зазначив гендиректор компанії.

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