Viber закрив офіс у Мінську, двох працівників компанії арештували
Сьогодні, 01:25
Компанія Viber закрила свій офіс у Мінську на тлі протестів і блокувань інтернету в Білорусі 9-12 серпня, які призвели до перебоїв у роботі месенджера.
Як повідомляє Укрінформ, про це в інтерв'ю Forbes розповів гендиректор власника сервісу, компанії Rakuten Viber Джамел Агауа.
«Ми вирішили негайно закрити наш офіс у Мінську і попросити людей працювати віддалено», - сказав він, наголосивши, що таке рішення прийняли заради безпеки співробітників.
Як повідомив Агауа, двох співробітників Viber і батька одного з них заарештували під час протестів. Всі троє опинилися під арештом без видимих причин.
Пізніше одиного співробітника відпустили, а другий із серйозними травмами потрапив до лікарні і за законом він ще під арештом.
«Можливо, якщо ситуація не покращиться, ми не будемо більше інвестувати в Білорусь. Таке може бути, тому що ми не можемо інвестувати в країну, де люди живуть у страху», - зазначив гендиректор компанії.
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Як повідомляє Укрінформ, про це в інтерв'ю Forbes розповів гендиректор власника сервісу, компанії Rakuten Viber Джамел Агауа.
«Ми вирішили негайно закрити наш офіс у Мінську і попросити людей працювати віддалено», - сказав він, наголосивши, що таке рішення прийняли заради безпеки співробітників.
Як повідомив Агауа, двох співробітників Viber і батька одного з них заарештували під час протестів. Всі троє опинилися під арештом без видимих причин.
Пізніше одиного співробітника відпустили, а другий із серйозними травмами потрапив до лікарні і за законом він ще під арештом.
«Можливо, якщо ситуація не покращиться, ми не будемо більше інвестувати в Білорусь. Таке може бути, тому що ми не можемо інвестувати в країну, де люди живуть у страху», - зазначив гендиректор компанії.
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