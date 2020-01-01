Помер молодий волинянин, який боровся з онкологією

Володимир Веремчук, який боровся з онкологічним захворюванням.



Про це



У Володимира



Рідні дуже вдячні усім небайдужим, хто допомагав коштами на лікування.



Інформаційне агнетство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі 22-го серпня у лікарні в Луцьку помер мешканець Нововолинська, який боровся з онкологічним захворюванням.Про це БУГу повідомили близькі хлопця.У Володимира виявили злоякісну лімфому , ІV стадія. На жаль, побороти недугу не вдалося.Рідні дуже вдячні усім небайдужим, хто допомагав коштами на лікування.

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