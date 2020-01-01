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Помер молодий волинянин, який боровся з онкологією

Помер молодий волинянин, який боровся з онкологією
Вночі 22-го серпня у лікарні в Луцьку помер мешканець Нововолинська Володимир Веремчук, який боровся з онкологічним захворюванням.

Про це БУГу повідомили близькі хлопця.

У Володимира виявили злоякісну лімфому, ІV стадія. На жаль, побороти недугу не вдалося.

Рідні дуже вдячні усім небайдужим, хто допомагав коштами на лікування.

Інформаційне агнетство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира

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Теги: Володимир Веремчук, онкологія, помер
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