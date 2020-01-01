Молодій дівчині з Волині збирають кошти на операцію з трансплантації нирки, небайдужих просять допомогти
Сьогодні, 19:25
Жителька Маневицького району 18-річна Діана Оксенюк важко хворіє з народження - у неї вроджена вада сечовивідної системи. Нині дівчині потрібна термінова трансплантація нирки.
Про це у facebook написала тітка Діани Тетяна Оксенюк.
Жінка просить всіх небайдужих допомогти сім'ї зібрати кошти на операцію.
"Їй лише 18 років, і всі ці роки сповнені боротьбою за життя. До цього часу родина і батьки обходилися своїми коштами. Але, як кажуть, біда одна не ходить: тяжко захворів тато Діани (мій брат) і втратив працездатність.
Зараз ситуація у Діанки стала критичною. Їй терміново потрібна трансплантація нирки і кошти на операцію потрібно зібрати до кінця серпня. Це дороговартісна операція і сім'я не в змозі самостійно зібрати таку суму.
Дуже прошу допомогти. Навіть найменша сума може врятувати життя Діанці!", - йдеться в дописі.
Картка мами Оксенюк Ольги Олександрівни:
ПриватБанк 4731 2191 1939 7192
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Про це у facebook написала тітка Діани Тетяна Оксенюк.
Жінка просить всіх небайдужих допомогти сім'ї зібрати кошти на операцію.
"Їй лише 18 років, і всі ці роки сповнені боротьбою за життя. До цього часу родина і батьки обходилися своїми коштами. Але, як кажуть, біда одна не ходить: тяжко захворів тато Діани (мій брат) і втратив працездатність.
Зараз ситуація у Діанки стала критичною. Їй терміново потрібна трансплантація нирки і кошти на операцію потрібно зібрати до кінця серпня. Це дороговартісна операція і сім'я не в змозі самостійно зібрати таку суму.
Дуже прошу допомогти. Навіть найменша сума може врятувати життя Діанці!", - йдеться в дописі.
Картка мами Оксенюк Ольги Олександрівни:
ПриватБанк 4731 2191 1939 7192
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