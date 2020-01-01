Молодій дівчині з Волині збирають кошти на операцію з трансплантації нирки, небайдужих просять допомогти

Діана Оксенюк важко хворіє з народження - у неї вроджена вада сечовивідної системи. Нині дівчині потрібна термінова трансплантація нирки.



Про це у Тетяна Оксенюк.



Жінка просить всіх небайдужих допомогти сім'ї зібрати кошти на операцію.



"Їй лише 18 років, і всі ці роки сповнені боротьбою за життя. До цього часу родина і батьки обходилися своїми коштами. Але, як кажуть, біда одна не ходить: тяжко захворів тато Діани (мій брат) і втратив працездатність.



Зараз ситуація у Діанки стала критичною. Їй терміново потрібна трансплантація нирки і кошти на операцію потрібно зібрати до кінця серпня. Це дороговартісна операція і сім'я не в змозі самостійно зібрати таку суму.



Дуже прошу допомогти. Навіть найменша сума може врятувати життя Діанці!", - йдеться в дописі.



Картка мами Оксенюк Ольги Олександрівни:

ПриватБанк 4731 2191 1939 7192





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька Маневицького району 18-річнаважко хворіє з народження - у неї вроджена вада сечовивідної системи. Нині дівчині потрібна термінова трансплантація нирки.Про це у facebook написала тітка ДіаниЖінка просить всіх небайдужих допомогти сім'ї зібрати кошти на операцію."Їй лише 18 років, і всі ці роки сповнені боротьбою за життя. До цього часу родина і батьки обходилися своїми коштами. Але, як кажуть, біда одна не ходить: тяжко захворів тато Діани (мій брат) і втратив працездатність.Зараз ситуація у Діанки стала критичною. Їй терміново потрібна трансплантація нирки і кошти на операцію потрібно зібрати до кінця серпня. Це дороговартісна операція і сім'я не в змозі самостійно зібрати таку суму.Дуже прошу допомогти. Навіть найменша сума може врятувати життя Діанці!", - йдеться в дописі.Картка мами

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію