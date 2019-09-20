Волинські кардіохірурги провели складну операцію на серці 80-річному чоловіку. ФОТО





Пацієнтом став 80-річний чоловік, що вже роками хворіє на ішемічну хворобу серця та повну АВ-блокаду, повідомляє



За словами лікарів, штучний водій ритму синхронізував роботу всіх відділів серця та збільшив скоротливу здатність міокарду (серцевого м’яза).



Ця складна операція проводилася лише через невеликий прокол шкіри, а ефект одразу було видно на екранах кардіомоніторів. Щоб виконувати маніпуляції такої складності, ковельські медики багато навчались як в Україні, так і за кордоном.



"Радіємо успіху та професійним досягненням завідувача Центру кардіохірургії Танського Володимира Георгійовича та лікаря-анестезіолога Гуски Андрія Богдановича", – йдеться у дописі.



Зараз пацієнт знаходиться у задовільному стані і вже готовий повернутись до повноцінного життя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельській центральній районній лікарні спеціалісти успішно провели імплантацію двокамерного штучного водія серцевого ритму.Пацієнтом став 80-річний чоловік, що вже роками хворіє на ішемічну хворобу серця та повну АВ-блокаду, повідомляє Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання За словами лікарів, штучний водій ритму синхронізував роботу всіх відділів серця та збільшив скоротливу здатність міокарду (серцевого м’яза).Ця складна операція проводилася лише через невеликий прокол шкіри, а ефект одразу було видно на екранах кардіомоніторів. Щоб виконувати маніпуляції такої складності, ковельські медики багато навчались як в Україні, так і за кордоном."Радіємо успіху та професійним досягненням завідувача Центру кардіохірургії Танського Володимира Георгійовича та лікаря-анестезіолога Гуски Андрія Богдановича", – йдеться у дописі.Зараз пацієнт знаходиться у задовільному стані і вже готовий повернутись до повноцінного життя.

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