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Зіткнулися Volvo і MAN: в аварії на Полтавщині померли двоє маленьких дітей

Зіткнулися Volvo і MAN: в аварії на Полтавщині померли двоє маленьких дітей
На Полтавщині у ДТП за участю легкового автомобіля та вантажівки загинули три людини, з них двоє - діти.

Про це передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"22 серпня о 01:00 рятувальників 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини залучили до ліквідації наслідків ДТП за участю легкового автомобіля Volvo та вантажівки MAN, що сталася на автошляху Київ-Харків поблизу села Говтвянчик Полтавського району. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента Holmatro деблокували одну потерпілу та трьох загиблих з автомобіля Volvo", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок дорожньо-транспортної події загинули водій автомобіля Volvo та двоє дітей (дані встановлюються, приблизно 2 та 4 роки).

Травмовані пасажирка автомобіля Volvo та пасажир вантажівки MAN.

Постраждалих госпіталізували до першої міської клінічної лікарні м. Полтави.

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Теги: аварія, діти, ДСНС
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