Зіткнулися Volvo і MAN: в аварії на Полтавщині померли двоє маленьких дітей

На Полтавщині у ДТП за участю легкового автомобіля та вантажівки загинули три людини, з них двоє - діти.Про це передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу ДСНС."22 серпня о 01:00 рятувальників 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини залучили до ліквідації наслідків ДТП за участю легкового автомобіля Volvo та вантажівки MAN, що сталася на автошляху Київ-Харків поблизу села Говтвянчик Полтавського району. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента Holmatro деблокували одну потерпілу та трьох загиблих з автомобіля Volvo", - йдеться у повідомленні.Внаслідок дорожньо-транспортної події загинули водій автомобіля Volvo та двоє дітей (дані встановлюються, приблизно 2 та 4 роки).Травмовані пасажирка автомобіля Volvo та пасажир вантажівки MAN.Постраждалих госпіталізували до першої міської клінічної лікарні м. Полтави.