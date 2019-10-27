Вулицю у селищі на Волині хочуть відремонтувати за 6,6 мільйона гривень
Сьогодні, 08:22
Заболоттівська селищна рада оголосила тендер на проведення капітального ремонту вулиці Стадіонна в селищі Заболоття.
Про це інформують на офіційному порталі публічних закупівель України Prozorro, пише Район.Ратне.
Тендерні пропозиції прийматимуть до 26 серпня.
Вартість робіт оцінили у 6,6 мільйона гривень.
Термін поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2020 року.
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Про це інформують на офіційному порталі публічних закупівель України Prozorro, пише Район.Ратне.
Тендерні пропозиції прийматимуть до 26 серпня.
Вартість робіт оцінили у 6,6 мільйона гривень.
Термін поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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