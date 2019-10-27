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Вулицю у селищі на Волині хочуть відремонтувати за 6,6 мільйона гривень

Вулицю у селищі на Волині хочуть відремонтувати за 6,6 мільйона гривень
Заболоттівська селищна рада оголосила тендер на проведення капітального ремонту вулиці Стадіонна в селищі Заболоття.

Про це інформують на офіційному порталі публічних закупівель України Prozorro, пише Район.Ратне.

Тендерні пропозиції прийматимуть до 26 серпня.

Вартість робіт оцінили у 6,6 мільйона гривень.

Термін поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2020 року.

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Теги: Заболоття, ремонт, вулиця, тендер
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