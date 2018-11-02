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Чоловікам, які на Волині напали, побили та пограбували підприємця, загрожує до 12 років позбавлення волі

Чоловікам, які на Волині напали, побили та пограбували підприємця, загрожує до 12 років позбавлення волі
Любешівський районний суд Волинської області обрав одному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 2 місяці, іншому – цілодобовий домашній арешт. Їм загрожує, зокрема, до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Про це інформують у Нацполіції.

16 липня двоє невідомих осіб проникли у будинок мешканця селища Любешів, зв’язали власника скотчем, побили та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет заволоділи грошима та ювелірними виробами, чим спричинили потерпілим матеріальної шкоди на суму понад 70 тис. гривень.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.187 Кримінального кодексу України, поліція затримала місцевих жителів: 19-річного та 21-річного чоловіків. Старший вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку та грабіж.

Їм повідомили про підозру у вчиненні інкримінованого злочину. Любешівський районний суд Волинської області обрав зловмисникам запобіжний захід: старшому – 60 діб тримання під вартою, молодшому учаснику розбійного нападу – цілодобовий домашній арешт.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Любешів, підприємець, пограбування, арешт
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