23 серпня на Волині: гортаючи календар

23 серпня - День Державного Прапора України. У серпні 2004 року Президент підписав Указ № 987/2004 про встановлення Дня Державного Прапора України, який святкується щорічно 23 серпня. До цього День Державного Прапора святкувався тільки в Києві на муніципальному рівні.23 серпня день народження відзначає відома волинська художниця, член НСХУТакож день народження цього дня у перекладача, письменника, редактора, адвоката, художниціІменини 23 серпня святкують Роман та Василь.Вітаємо усіх іменинників та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів!23 серпня 1997 року – урочисте відкриття тролейбусного маршруту №11 до села Гаразджа. Довжина нової лінії становила 11,5 км.23 серпня 2006 року – у Луцьку на пагорбі, що на вулиці Дубнівській, 95а, відкрили пам’ятник Героям Крут. Він став першим у Західній Україні пам’ятником юнакам, що загинули у бою на станції Крути 1918 року. Цей насипаний на пагорбі курган із залізним хрестом і табличкою «Героям Крут – борцям за незалежність України!» відкрили з ініціативи директора підприємства «Шлях» Івана Мирки на території цього підприємства.