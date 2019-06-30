У Києві п’яний водій сміттєвоза наїхав на матір з дитиною, жінка загинула





Дитину госпіталізували в лікарню з травмами голови, повідомляють у



Поліція отримала інформацію про інцидент о 13.55.



Попередньо встановили, що водій сміттєвоза перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він наїхав на матір і дитину під час маневру заднім ходом.



Водія 1993 року народження затримали.



За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі та права керувати транспортом на строк до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Флоренції в Києві сміттєвоз наїхав на матір з 4-річною дитиною. В результаті наїзду 46-річна жінка отримала травми несумісні з життям і загинула на місці.Дитину госпіталізували в лікарню з травмами голови, повідомляють у Нацполіції Поліція отримала інформацію про інцидент о 13.55.Попередньо встановили, що водій сміттєвоза перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він наїхав на матір і дитину під час маневру заднім ходом.Водія 1993 року народження затримали.За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі та права керувати транспортом на строк до трьох років.

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