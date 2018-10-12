Новонародженому хлопчику з Волині збирають кошти на лікування





Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала шачанка Катерина Баришева, пише

⠀

Акція відбудеться у неділю 23 серпня на центральному пляжі Світязю.

⠀

Вони також зазначають, що неподалік готелю «Лемарк» і бару «Альф» з 15.00 до 20.00 буде діяти дві фотозони.



«Тобто всі бажаючі отримають професійні фото з красивої локації за благодійний вчинок – за шанс для малючка, колись теж прийти на пляж Світязя».



«Фотографуйся та роби добру справу. Всі зібрані кошти передадуть на лікування маленького онкохворого шачанина», – кажуть організатори.



Нагадаємо, новонародженій дитині з Шацька, в якої виявили важку хворобу, збирають кошти на лікування. Хлопчик в родини Михайлових народився на 30-у тижні вагітності через кесарів розтин, його вага 1,7 кг. В немовляти виявили онкозахворювання і вже прооперували.



Молодій сім'ї зараз, як ніколи, потрібна матеріальна і моральна підтримка.



Кошти можна перерахувати на номер картки ПриватБанку:



5168 7554 4130 1906 (Альона Михайлова).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шачани на березі Світязю організовують благодійну акцію «Фото заради життя», мета якої зібрати кошти на порятунок онкохворого хлопчика.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала шачанка, пише Район.Луцьк Акція відбудеться у неділю 23 серпня на центральному пляжі Світязю.Вони також зазначають, що неподалік готелю «Лемарк» і бару «Альф» з 15.00 до 20.00 буде діяти дві фотозони.«Тобто всі бажаючі отримають професійні фото з красивої локації за благодійний вчинок – за шанс для малючка, колись теж прийти на пляж Світязя».«Фотографуйся та роби добру справу. Всі зібрані кошти передадуть на лікування маленького онкохворого шачанина», – кажуть організатори.Нагадаємо, новонародженій дитині з Шацька, в якої виявили важку хворобу, збирають кошти на лікування. Хлопчик в родини Михайлових народився на 30-у тижні вагітності через кесарів розтин, його вага 1,7 кг. В немовляти виявили онкозахворювання і вже прооперували.Молодій сім'ї зараз, як ніколи, потрібна матеріальна і моральна підтримка.Кошти можна перерахувати на номер картки ПриватБанку:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію