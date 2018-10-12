Новонародженому хлопчику з Волині збирають кошти на лікування
Сьогодні, 00:41
Шачани на березі Світязю організовують благодійну акцію «Фото заради життя», мета якої зібрати кошти на порятунок онкохворого хлопчика.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала шачанка Катерина Баришева, пише Район.Луцьк.
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Акція відбудеться у неділю 23 серпня на центральному пляжі Світязю.
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Вони також зазначають, що неподалік готелю «Лемарк» і бару «Альф» з 15.00 до 20.00 буде діяти дві фотозони.
«Тобто всі бажаючі отримають професійні фото з красивої локації за благодійний вчинок – за шанс для малючка, колись теж прийти на пляж Світязя».
«Фотографуйся та роби добру справу. Всі зібрані кошти передадуть на лікування маленького онкохворого шачанина», – кажуть організатори.
Нагадаємо, новонародженій дитині з Шацька, в якої виявили важку хворобу, збирають кошти на лікування. Хлопчик в родини Михайлових народився на 30-у тижні вагітності через кесарів розтин, його вага 1,7 кг. В немовляти виявили онкозахворювання і вже прооперували.
Молодій сім'ї зараз, як ніколи, потрібна матеріальна і моральна підтримка.
Кошти можна перерахувати на номер картки ПриватБанку:
5168 7554 4130 1906 (Альона Михайлова).
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала шачанка Катерина Баришева, пише Район.Луцьк.
⠀
Акція відбудеться у неділю 23 серпня на центральному пляжі Світязю.
⠀
Вони також зазначають, що неподалік готелю «Лемарк» і бару «Альф» з 15.00 до 20.00 буде діяти дві фотозони.
«Тобто всі бажаючі отримають професійні фото з красивої локації за благодійний вчинок – за шанс для малючка, колись теж прийти на пляж Світязя».
«Фотографуйся та роби добру справу. Всі зібрані кошти передадуть на лікування маленького онкохворого шачанина», – кажуть організатори.
Нагадаємо, новонародженій дитині з Шацька, в якої виявили важку хворобу, збирають кошти на лікування. Хлопчик в родини Михайлових народився на 30-у тижні вагітності через кесарів розтин, його вага 1,7 кг. В немовляти виявили онкозахворювання і вже прооперували.
Молодій сім'ї зараз, як ніколи, потрібна матеріальна і моральна підтримка.
Кошти можна перерахувати на номер картки ПриватБанку:
5168 7554 4130 1906 (Альона Михайлова).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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