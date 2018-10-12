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Новонародженому хлопчику з Волині збирають кошти на лікування

Новонародженому хлопчику з Волині збирають кошти на лікування
Шачани на березі Світязю організовують благодійну акцію «Фото заради життя», мета якої зібрати кошти на порятунок онкохворого хлопчика.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала шачанка Катерина Баришева, пише Район.Луцьк.

Акція відбудеться у неділю 23 серпня на центральному пляжі Світязю.

Вони також зазначають, що неподалік готелю «Лемарк» і бару «Альф» з 15.00 до 20.00 буде діяти дві фотозони.

«Тобто всі бажаючі отримають професійні фото з красивої локації за благодійний вчинок – за шанс для малючка, колись теж прийти на пляж Світязя».

«Фотографуйся та роби добру справу. Всі зібрані кошти передадуть на лікування маленького онкохворого шачанина», – кажуть організатори.

Нагадаємо, новонародженій дитині з Шацька, в якої виявили важку хворобу, збирають кошти на лікування. Хлопчик в родини Михайлових народився на 30-у тижні вагітності через кесарів розтин, його вага 1,7 кг. В немовляти виявили онкозахворювання і вже прооперували.

Молодій сім'ї зараз, як ніколи, потрібна матеріальна і моральна підтримка.

Кошти можна перерахувати на номер картки ПриватБанку:

5168 7554 4130 1906 (Альона Михайлова).

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Теги: фото, допомога, малюк
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