Пам'ятник Кобзарю на Волині не потрапив до Книги рекордів України
Сьогодні, 05:36
Пам'ятник Кобзарю у Ковелі не потрапив до Книги рекордів України у номінації "Найвищий бронзовий пам’ятник Тарасу Шевченку в Україні".
Реєстрація рекорду мала відбутися у суботу, 22 серпня, з нагоди 15-річчя встановлення монумента.
"Ковельська міська рада не виділила гроші на реєстрацію", - розповіла Суспільному ініціаторка встановлення рекорду Ольга Яремчук. Йдеться про 20 тисяч гривень.
"Вчора ввечері ми дізналися, що влада міста не виділила гроші і представники Національного реєстру не приїдуть. Усно нам обіцяли, що проплата буде", - каже Ольга Яремчук.
Ініціатори реєстрації рекорду 19 серпня звернулися з листом до міського голови Ковеля з проханням посприяти встановленню рекорду і дати вказівку відповідним службам одягнути пам'ятник у вишиванку. Виконком Ковельської міськради зареєстрував звернення.
Минулого тижня міськрада опублікувала у соцмережах опитування. Ковельчан владці просили висловити свою думку щодо реєстрації рекорду "Найвищий бронзовий пам’ятник Тарасу Шевченку в Україні". За результатами опитування 86% підтримали ініціативу.
Зі слів Ольги Яремчук, пам'ятник Шевченку у Ковелі таки потрапить до Книги рекордів України.
"Ніхто реєстрацію не відміняв, пам'ятник номінований, але рекорд зареєструють коли проплатять кошти".
Ковельчанка каже, що наступного тижня вестиме перемовини з міськрадою про можливість виділення грошей на реєстрацію рекорду.
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Реєстрація рекорду мала відбутися у суботу, 22 серпня, з нагоди 15-річчя встановлення монумента.
"Ковельська міська рада не виділила гроші на реєстрацію", - розповіла Суспільному ініціаторка встановлення рекорду Ольга Яремчук. Йдеться про 20 тисяч гривень.
"Вчора ввечері ми дізналися, що влада міста не виділила гроші і представники Національного реєстру не приїдуть. Усно нам обіцяли, що проплата буде", - каже Ольга Яремчук.
Ініціатори реєстрації рекорду 19 серпня звернулися з листом до міського голови Ковеля з проханням посприяти встановленню рекорду і дати вказівку відповідним службам одягнути пам'ятник у вишиванку. Виконком Ковельської міськради зареєстрував звернення.
Минулого тижня міськрада опублікувала у соцмережах опитування. Ковельчан владці просили висловити свою думку щодо реєстрації рекорду "Найвищий бронзовий пам’ятник Тарасу Шевченку в Україні". За результатами опитування 86% підтримали ініціативу.
Зі слів Ольги Яремчук, пам'ятник Шевченку у Ковелі таки потрапить до Книги рекордів України.
"Ніхто реєстрацію не відміняв, пам'ятник номінований, але рекорд зареєструють коли проплатять кошти".
Ковельчанка каже, що наступного тижня вестиме перемовини з міськрадою про можливість виділення грошей на реєстрацію рекорду.
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