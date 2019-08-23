Пам'ятник Кобзарю на Волині не потрапив до Книги рекордів України



Реєстрація рекорду мала відбутися у суботу, 22 серпня, з нагоди 15-річчя встановлення монумента.



"Ковельська міська рада не виділила гроші на реєстрацію", - розповіла Ольга Яремчук. Йдеться про 20 тисяч гривень.



"Вчора ввечері ми дізналися, що влада міста не виділила гроші і представники Національного реєстру не приїдуть. Усно нам обіцяли, що проплата буде", - каже Ольга Яремчук.



Ініціатори реєстрації рекорду 19 серпня звернулися з листом до міського голови Ковеля з проханням посприяти встановленню рекорду і дати вказівку відповідним службам одягнути пам'ятник у вишиванку. Виконком Ковельської міськради зареєстрував звернення.



Минулого тижня міськрада опублікувала у соцмережах опитування. Ковельчан владці просили висловити свою думку щодо реєстрації рекорду "Найвищий бронзовий пам’ятник Тарасу Шевченку в Україні". За результатами опитування 86% підтримали ініціативу.



Зі слів Ольги Яремчук, пам'ятник Шевченку у Ковелі таки потрапить до Книги рекордів України.



"Ніхто реєстрацію не відміняв, пам'ятник номінований, але рекорд зареєструють коли проплатять кошти".



Ковельчанка каже, що наступного тижня вестиме перемовини з міськрадою про можливість виділення грошей на реєстрацію рекорду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пам'ятник Кобзарю у Ковелі не потрапив до Книги рекордів України у номінації "Найвищий бронзовий пам’ятник Тарасу Шевченку в Україні".Реєстрація рекорду мала відбутися у суботу, 22 серпня, з нагоди 15-річчя встановлення монумента."Ковельська міська рада не виділила гроші на реєстрацію", - розповіла Суспільному ініціаторка встановлення рекорду. Йдеться про 20 тисяч гривень."Вчора ввечері ми дізналися, що влада міста не виділила гроші і представники Національного реєстру не приїдуть. Усно нам обіцяли, що проплата буде", - каже Ольга Яремчук.Ініціатори реєстрації рекорду 19 серпня звернулися з листом до міського голови Ковеля з проханням посприяти встановленню рекорду і дати вказівку відповідним службам одягнути пам'ятник у вишиванку. Виконком Ковельської міськради зареєстрував звернення.Минулого тижня міськрада опублікувала у соцмережах опитування. Ковельчан владці просили висловити свою думку щодо реєстрації рекорду "Найвищий бронзовий пам’ятник Тарасу Шевченку в Україні". За результатами опитування 86% підтримали ініціативу.Зі слів Ольги Яремчук, пам'ятник Шевченку у Ковелі таки потрапить до Книги рекордів України."Ніхто реєстрацію не відміняв, пам'ятник номінований, але рекорд зареєструють коли проплатять кошти".Ковельчанка каже, що наступного тижня вестиме перемовини з міськрадою про можливість виділення грошей на реєстрацію рекорду.

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