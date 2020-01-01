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23 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

23 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 23 серпня, відзначають День Державного Прапора України, а також Національний день бісквіта в США.

Дата 23 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, - пише Радіо Максимум

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святого Лаврентія, який захищає від пристріту та хвороб. Раніше вважалось, що він здатен вилікувати від недуг очей..

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 23 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Роман, Панас, Лаврентій, Панас, Фелікс, Лавр та В'ячеслав.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо падає дощ, але немає вітру, то осінь буде не дуже холодною;
Якщо сонячна і спекотна погода, то восени ще буде тепло;
Якщо чути грім, то така погода затримається на кілька днів;
Якщо квіти нахилили голівки, то почнеться дощ.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та кричати;
Не можна бажати комусь зла і тримати негатив в голові;
Не можна займатись важкою фізичною роботою і хатніми справами;
Не можна зловживати жирною і шкідливою їжею;
Не можна брати в борг.

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Теги: свято, традиції, прикмети
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