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Відкритий кубок з тенісу серед аматорів проходить у Нововолинську

Відкритий кубок з тенісу серед аматорів проходить у Нововолинську
У суботу, 22 серпня, на кортах нововолинського спортивно-оздоровчого комплексу «Шахтар» стартував відкритий кубок міста з тенісу серед аматорів. Змагання приурочили Дню Незалежності України.

Про це повідомляють на сайті Нововолинської міськради.

Організатор заходу – відділ молоді та спорту виконавчого комітету Нововолинської міської ради, “Тенісний клуб м. Нововолинська” та міський ЦФЗН “Спорт для всіх”. До участі зголосилися вісімнадцять учасників із Волинської, Львівської, Рівненської та Закарпатської областей.

На відкриття турніру завітав міський голова Віктор Сапожніков. Він привітав учасників з прийдешніми святами та побажав успішної гри.

«Сподіваюся, що змагання напередодні Дня Незалежності та Дня міста стануть традиційними. Я бажаю усім вам гарного настрою, хорошої безтравматичної гри», – сказав мер.

Змагання триватимуть два дні. 22 серпня учасники братимуть участь у особистому змаганні, а 23 серпня, – у парному.

Відкритий кубок з тенісу серед аматорів проходить у Нововолинську
Відкритий кубок з тенісу серед аматорів проходить у Нововолинську
Відкритий кубок з тенісу серед аматорів проходить у Нововолинську
Відкритий кубок з тенісу серед аматорів проходить у Нововолинську

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Теги: Нововолинськ, теніс, турнір
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