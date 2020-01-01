В Україні очікується спека та шквали з градом
Сьогодні, 07:23
У неділю, 23 серпня, погода в Україні очікується тепла, 24-29° вдень, суха з мінливою хмарністю та помірним вітром.
Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.
"23 серпня в Україні буде мінлива хмарність. Без опадів, лише на Волині, Львівщині та в Карпатах вдень короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, у Карпатах 20-23°", - йдеться в повідомленні.
У Києві в неділю температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.
Синоптики попереджають, що 23 серпня в Україні, крім більшості західних, Полтавської та Дніпропетровської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.
"23 серпня в Україні буде мінлива хмарність. Без опадів, лише на Волині, Львівщині та в Карпатах вдень короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, у Карпатах 20-23°", - йдеться в повідомленні.
У Києві в неділю температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.
Синоптики попереджають, що 23 серпня в Україні, крім більшості західних, Полтавської та Дніпропетровської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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