В Україні очікується спека та шквали з градом





Про це



"23 серпня в Україні буде мінлива хмарність. Без опадів, лише на Волині, Львівщині та в Карпатах вдень короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, у Карпатах 20-23°", - йдеться в повідомленні.



У Києві в неділю температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.



Синоптики попереджають, що 23 серпня в Україні, крім більшості західних, Полтавської та Дніпропетровської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 23 серпня, погода в Україні очікується тепла, 24-29° вдень, суха з мінливою хмарністю та помірним вітром.Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі."23 серпня в Україні буде мінлива хмарність. Без опадів, лише на Волині, Львівщині та в Карпатах вдень короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, у Карпатах 20-23°", - йдеться в повідомленні.У Києві в неділю температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.Синоптики попереджають, що 23 серпня в Україні, крім більшості західних, Полтавської та Дніпропетровської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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