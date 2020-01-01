У «ПортCity» - День роллера*
Сьогодні, 10:46
ТРЦ "ПортСіty" запрошує лучан та гостей міста активно відпочити разом зі сім'єю.
"Понеділок - день важкий, тільки не на арені розваг GeneratorCity. Щопонеділка День роллера - розважайся з сім’єю, катайся з друзями чи випробовуй нові трюки наодинці", - повідомляють у "ПортСіty".
Вартість катання - 35 грн/год з прокатними роликами і 25 грн/год зі своїми роликами.
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"Понеділок - день важкий, тільки не на арені розваг GeneratorCity. Щопонеділка День роллера - розважайся з сім’єю, катайся з друзями чи випробовуй нові трюки наодинці", - повідомляють у "ПортСіty".
Вартість катання - 35 грн/год з прокатними роликами і 25 грн/год зі своїми роликами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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