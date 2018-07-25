11 волинських громад отримають гранти на соцпроєкти
Сьогодні, 20:45
Волинські громади отримають гранти на 11 соціальних ініціатив в рамках проєкту "Участь в дії: практики взаємодії влади та громади", організованим ГО "Розвиток Волині".
Про це повідомляють на сторінці громадської організації.
Отже, гранти отримають такі проєкти:
1. Екопростір, ГО "Центр сімейної культури", Голобська громада
2. Спорт - це запорука здоров'я молоді!, ГО "Ініціатива Зарічанської об’єднаної громади Волинської області», Зарічанська ОТГ
3. Стежками Ківерцівщини, ГО «Біла Ворона», Ківерці
4. Навчайся. Здобувай. Перемагай, ГО Гірсько-спелеологічний клуб “Стохід”, Ківерці
5. Фестиваль громадських організацій «Від Слів до Дій», ГО «Школа безпеки та виживання дітей «Тивер», Ківерці
6. Бьордвочінг - це круто, ГО "Чисте довкілля Волині", Ківерці
7. Відновлення музею - запорука розвитку місцевого туризму, ГО "Побужжя", Литовезька Об'єднана Територіальна Громада
8. Жити активно - це здорово та стильно, ГО "Теріус", Люблинецька об'єднана територіальна громада
9. В здоровому тілі – здоровий дух, ГО "Крило надії", Смолигівська сільська рада
10. Бібліотека - простір свободи (Freedom Space), ГО "Смідин", Смідинська громада
11. Зона відпочинку – спортивно-ігровий майданчик «Містечко інтересів», ГО "Шацьке поозер'я", Шацька селищна рада
Ківерцівська міська рада
Також у ГО "Розвиток Волині" повідомляють, що можуть надати ще один "бонусний" грант для втілення цікавої та важливої ідеї.
"Найближчим часом оголосимо додатковий конкурс, слідкуйте за нашими оголошеннями", - повідомляють у ГО.
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Про це повідомляють на сторінці громадської організації.
Отже, гранти отримають такі проєкти:
1. Екопростір, ГО "Центр сімейної культури", Голобська громада
2. Спорт - це запорука здоров'я молоді!, ГО "Ініціатива Зарічанської об’єднаної громади Волинської області», Зарічанська ОТГ
3. Стежками Ківерцівщини, ГО «Біла Ворона», Ківерці
4. Навчайся. Здобувай. Перемагай, ГО Гірсько-спелеологічний клуб “Стохід”, Ківерці
5. Фестиваль громадських організацій «Від Слів до Дій», ГО «Школа безпеки та виживання дітей «Тивер», Ківерці
6. Бьордвочінг - це круто, ГО "Чисте довкілля Волині", Ківерці
7. Відновлення музею - запорука розвитку місцевого туризму, ГО "Побужжя", Литовезька Об'єднана Територіальна Громада
8. Жити активно - це здорово та стильно, ГО "Теріус", Люблинецька об'єднана територіальна громада
9. В здоровому тілі – здоровий дух, ГО "Крило надії", Смолигівська сільська рада
10. Бібліотека - простір свободи (Freedom Space), ГО "Смідин", Смідинська громада
11. Зона відпочинку – спортивно-ігровий майданчик «Містечко інтересів», ГО "Шацьке поозер'я", Шацька селищна рада
Ківерцівська міська рада
Також у ГО "Розвиток Волині" повідомляють, що можуть надати ще один "бонусний" грант для втілення цікавої та важливої ідеї.
"Найближчим часом оголосимо додатковий конкурс, слідкуйте за нашими оголошеннями", - повідомляють у ГО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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