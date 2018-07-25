11 волинських громад отримають гранти на соцпроєкти

Волинські громади отримають гранти на 11 соціальних ініціатив в рамках проєкту "Участь в дії: практики взаємодії влади та громади", організованим ГО "Розвиток Волині".Про це повідомляють на сторінці громадської організації.Отже, гранти отримають такі проєкти:1. Екопростір, ГО "Центр сімейної культури", Голобська громада2. Спорт - це запорука здоров'я молоді!, ГО "Ініціатива Зарічанської об’єднаної громади Волинської області», Зарічанська ОТГ3. Стежками Ківерцівщини, ГО «Біла Ворона», Ківерці4. Навчайся. Здобувай. Перемагай, ГО Гірсько-спелеологічний клуб “Стохід”, Ківерці5. Фестиваль громадських організацій «Від Слів до Дій», ГО «Школа безпеки та виживання дітей «Тивер», Ківерці6. Бьордвочінг - це круто, ГО "Чисте довкілля Волині", Ківерці7. Відновлення музею - запорука розвитку місцевого туризму, ГО "Побужжя", Литовезька Об'єднана Територіальна Громада8. Жити активно - це здорово та стильно, ГО "Теріус", Люблинецька об'єднана територіальна громада9. В здоровому тілі – здоровий дух, ГО "Крило надії", Смолигівська сільська рада10. Бібліотека - простір свободи (Freedom Space), ГО "Смідин", Смідинська громада11. Зона відпочинку – спортивно-ігровий майданчик «Містечко інтересів», ГО "Шацьке поозер'я", Шацька селищна радаКіверцівська міська радаТакож у ГО "Розвиток Волині" повідомляють, що можуть надати ще один "бонусний" грант для втілення цікавої та важливої ідеї."Найближчим часом оголосимо додатковий конкурс, слідкуйте за нашими оголошеннями", - повідомляють у ГО.