вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

11 волинських громад отримають гранти на соцпроєкти

11 волинських громад отримають гранти на соцпроєкти
Волинські громади отримають гранти на 11 соціальних ініціатив в рамках проєкту "Участь в дії: практики взаємодії влади та громади", організованим ГО "Розвиток Волині".

Про це повідомляють на сторінці громадської організації.

Отже, гранти отримають такі проєкти:
1. Екопростір, ГО "Центр сімейної культури", Голобська громада

2. Спорт - це запорука здоров'я молоді!, ГО "Ініціатива Зарічанської об’єднаної громади Волинської області», Зарічанська ОТГ

3. Стежками Ківерцівщини, ГО «Біла Ворона», Ківерці

4. Навчайся. Здобувай. Перемагай, ГО Гірсько-спелеологічний клуб “Стохід”, Ківерці

5. Фестиваль громадських організацій «Від Слів до Дій», ГО «Школа безпеки та виживання дітей «Тивер», Ківерці

6. Бьордвочінг - це круто, ГО "Чисте довкілля Волині", Ківерці

7. Відновлення музею - запорука розвитку місцевого туризму, ГО "Побужжя", Литовезька Об'єднана Територіальна Громада

8. Жити активно - це здорово та стильно, ГО "Теріус", Люблинецька об'єднана територіальна громада

9. В здоровому тілі – здоровий дух, ГО "Крило надії", Смолигівська сільська рада

10. Бібліотека - простір свободи (Freedom Space), ГО "Смідин", Смідинська громада

11. Зона відпочинку – спортивно-ігровий майданчик «Містечко інтересів», ГО "Шацьке поозер'я", Шацька селищна рада
Ківерцівська міська рада

Також у ГО "Розвиток Волині" повідомляють, що можуть надати ще один "бонусний" грант для втілення цікавої та важливої ідеї.

"Найближчим часом оголосимо додатковий конкурс, слідкуйте за нашими оголошеннями", - повідомляють у ГО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гранти, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Днем Незалежності України
Останні новини
На Волині чоловік, який перебуває під домашнім арештом, побив поліцейських
Сьогодні, 21:51
«Він дає натхнення», – військовий хірург з Волині про прапор, який привіз зі Сходу. ВІДЕО
Сьогодні, 21:26
11 волинських громад отримають гранти на соцпроєкти
Сьогодні, 20:45
У МОЗ оновили список країн «зеленої» й «червоної» зон
Сьогодні, 20:17
Показали ковельський костел, який не зберігся донині. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:52
Схожі новини
Волинь тріумфувала у міжнародній грантовій програмі Волинь тріумфувала у міжнародній грантовій програмі
25 липень, 2018, 05:19
Якою буде погода у Луцьку та на Волині на День Незалежності Якою буде погода у Луцьку та на Волині на День Незалежності
Сьогодні, 19:15
Волинські танцюристи зняли оригінальне вітання з Днем Прапора. ВІДЕО Волинські танцюристи зняли оригінальне вітання з Днем Прапора. ВІДЕО
Сьогодні, 18:36
Алжирець вчив волинських дітей англійської мови Алжирець вчив волинських дітей англійської мови
Сьогодні, 18:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині чоловік, який перебуває під домашнім арештом, побив поліцейських
Сьогодні, 21:51
 0
«Він дає натхнення», – військовий хірург з Волині про прапор, який привіз зі Сходу. ВІДЕО
Сьогодні, 21:26
 0
11 волинських громад отримають гранти на соцпроєкти
Сьогодні, 20:45
 0
У МОЗ оновили список країн «зеленої» й «червоної» зон
Сьогодні, 20:17
 0
Показали ковельський костел, який не зберігся донині. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:52
 0
Медіа
відео
1/8