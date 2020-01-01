У Києві затримали групу молодиків, яких підозрюють у підготовці провокацій на День Незалежності





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В п’ятницю, 21 серпня, в одній з квартир, що здаються в оренду, на вулиці Шота Руставелі у Києві правоохоронці затримали групу з приблизно 15 молодих чоловіків, яких підозрюють у підготовці провокацій на День незалежності.



Вони орендували квартиру та оселилися туди з великими сумками.



Попередньо вони підозрюються в підготовці ряду провокацій, не виключається можлива підготовка терористичного акту або навіть спроби державного перевороту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Києві правоохоронці затримали групу молодиків за підозрою в підготовці провокацій на День Незалежності 24 серпня.Про це повідомляє НВ. В п’ятницю, 21 серпня, в одній з квартир, що здаються в оренду, на вулиці Шота Руставелі у Києві правоохоронці затримали групу з приблизно 15 молодих чоловіків, яких підозрюють у підготовці провокацій на День незалежності.Вони орендували квартиру та оселилися туди з великими сумками.Попередньо вони підозрюються в підготовці ряду провокацій, не виключається можлива підготовка терористичного акту або навіть спроби державного перевороту.

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