У Києві затримали групу молодиків, яких підозрюють у підготовці провокацій на День Незалежності
Сьогодні, 11:29
В Києві правоохоронці затримали групу молодиків за підозрою в підготовці провокацій на День Незалежності 24 серпня.
Про це повідомляє НВ.
В п’ятницю, 21 серпня, в одній з квартир, що здаються в оренду, на вулиці Шота Руставелі у Києві правоохоронці затримали групу з приблизно 15 молодих чоловіків, яких підозрюють у підготовці провокацій на День незалежності.
Вони орендували квартиру та оселилися туди з великими сумками.
Попередньо вони підозрюються в підготовці ряду провокацій, не виключається можлива підготовка терористичного акту або навіть спроби державного перевороту.
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Про це повідомляє НВ.
В п’ятницю, 21 серпня, в одній з квартир, що здаються в оренду, на вулиці Шота Руставелі у Києві правоохоронці затримали групу з приблизно 15 молодих чоловіків, яких підозрюють у підготовці провокацій на День незалежності.
Вони орендували квартиру та оселилися туди з великими сумками.
Попередньо вони підозрюються в підготовці ряду провокацій, не виключається можлива підготовка терористичного акту або навіть спроби державного перевороту.
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