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У Києві затримали групу молодиків, яких підозрюють у підготовці провокацій на День Незалежності

У Києві затримали групу молодиків, яких підозрюють у підготовці провокацій на День Незалежності
В Києві правоохоронці затримали групу молодиків за підозрою в підготовці провокацій на День Незалежності 24 серпня.

Про це повідомляє НВ.

В п’ятницю, 21 серпня, в одній з квартир, що здаються в оренду, на вулиці Шота Руставелі у Києві правоохоронці затримали групу з приблизно 15 молодих чоловіків, яких підозрюють у підготовці провокацій на День незалежності.

Вони орендували квартиру та оселилися туди з великими сумками.

Попередньо вони підозрюються в підготовці ряду провокацій, не виключається можлива підготовка терористичного акту або навіть спроби державного перевороту.


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Теги: поліція, Київ, День Незалежності
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