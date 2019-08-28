Роботи луцького фотографа потрапили на сторінки австралійського журналу. ФОТО
Сьогодні, 15:50
Світлини луцького фотографа Павла Луцаки потрапили на сторінки австралійського журналу.
Про це фотограф написав на своїй стоірнці у фейсбуці.
"Yasss! Моя робота - у друкованому журналі Австралії likealionmagazine. Вихідні розпочались з крутого емейлу, що моя фоторобота, взагалі спонтанна, потрапляє до журналу, який випускається у Австралії", - йдеться у дописі.
Фотограф розповів, що під час дня народження він вирішили порозважатися і зробити фотосесію в стилі глянцю.
"І сміх з жартами, переріс в шок і здивування, та чудовий додатковий подарунок для іменинниці", - написав Павло Луцака.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це фотограф написав на своїй стоірнці у фейсбуці.
"Yasss! Моя робота - у друкованому журналі Австралії likealionmagazine. Вихідні розпочались з крутого емейлу, що моя фоторобота, взагалі спонтанна, потрапляє до журналу, який випускається у Австралії", - йдеться у дописі.
Фотограф розповів, що під час дня народження він вирішили порозважатися і зробити фотосесію в стилі глянцю.
"І сміх з жартами, переріс в шок і здивування, та чудовий додатковий подарунок для іменинниці", - написав Павло Луцака.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Днем Незалежності України
Останні новини
Роботи луцького фотографа потрапили на сторінки австралійського журналу. ФОТО
Сьогодні, 15:50
На Волині у районній лікарні нечистоти затоплюють підвал
Сьогодні, 15:09
Чи потрібно дітям носити захисні маски: рекомендації ВООЗ
Сьогодні, 14:28
Перестріли після роботи: очільниця волинської лікарні заявила про погрози та залякування
Сьогодні, 13:47