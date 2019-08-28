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Роботи луцького фотографа потрапили на сторінки австралійського журналу. ФОТО

Роботи луцького фотографа потрапили на сторінки австралійського журналу. ФОТО
Світлини луцького фотографа Павла Луцаки потрапили на сторінки австралійського журналу.

Про це фотограф написав на своїй стоірнці у фейсбуці.

"Yasss! Моя робота - у друкованому журналі Австралії likealionmagazine. Вихідні розпочались з крутого емейлу, що моя фоторобота, взагалі спонтанна, потрапляє до журналу, який випускається у Австралії", - йдеться у дописі.
Роботи луцького фотографа потрапили на сторінки австралійського журналу. ФОТО

Фотограф розповів, що під час дня народження він вирішили порозважатися і зробити фотосесію в стилі глянцю.

"І сміх з жартами, переріс в шок і здивування, та чудовий додатковий подарунок для іменинниці", - написав Павло Луцака.

Роботи луцького фотографа потрапили на сторінки австралійського журналу. ФОТО
Роботи луцького фотографа потрапили на сторінки австралійського журналу. ФОТО
Роботи луцького фотографа потрапили на сторінки австралійського журналу. ФОТО
Роботи луцького фотографа потрапили на сторінки австралійського журналу. ФОТО
Роботи луцького фотографа потрапили на сторінки австралійського журналу. ФОТО

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Теги: Луцьк, світлини, журнал
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