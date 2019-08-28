Роботи луцького фотографа потрапили на сторінки австралійського журналу. ФОТО

Світлини луцького фотографапотрапили на сторінки австралійського журналу.Про це фотограф написав на своїй стоірнці у фейсбуці."Yasss! Моя робота - у друкованому журналі Австралії likealionmagazine. Вихідні розпочались з крутого емейлу, що моя фоторобота, взагалі спонтанна, потрапляє до журналу, який випускається у Австралії", - йдеться у дописі.Фотограф розповів, що під час дня народження він вирішили порозважатися і зробити фотосесію в стилі глянцю."І сміх з жартами, переріс в шок і здивування, та чудовий додатковий подарунок для іменинниці", - написав Павло Луцака.