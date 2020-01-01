50 хворих, одна смерть: де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 23 серпня
Сьогодні, 10:04
За останню добу на Волині зареєстрували 50 нових випадків захворювання на COVID-19.
Один випадок хвороби завершився летально (померла мешканка Горохівського району), - повідомляють у Волинській ОДА.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 18, Луцький район –13, Маневицький район – 4, Ковельський район – 4, Горохівський район – 2, Ківерцівський район – 2, Ратнівський район – 2, Володимир- Волинський район –1, Камінь- Каширський район – 1, Любомльський район - 1, Рожищенський район – 1, Шацький район – 1.
Cтаном на 23 серпня в області - 5102 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 3656 осіб. 110 випадків хвороби завершилось летально.
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1324 (в т.ч. 26 летальних)
• Луцький район – 551 (в т.ч. 6 летальних)
• м. Нововолинськ – 284 ( т.ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 91
• Володимир-Волинський район – 353 ( т.ч. 5 летальних)
• Горохівський район – 244 (в тому числі 3 летальних)
• Камінь-Каширський район – 265 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 516 ( в т.ч. 14 летальних)
• Ковельський район – 438 (в тому числі 11 летальних),
• Локачинський район – 53
• Любомльський район – 68
• Любешівський район – 181 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 267 ( в тому числі 7 летальних)
• Ратнівський район – 202 (в т.ч. 7 летальних)
• Рожищенський район – 68 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 98 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 62 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 37 (в тому числі 1 летальний).
За попередню добу надійшло 51 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 30 065 осіб, в тому числі за останню добу обстежено 351 особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Один випадок хвороби завершився летально (померла мешканка Горохівського району), - повідомляють у Волинській ОДА.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 18, Луцький район –13, Маневицький район – 4, Ковельський район – 4, Горохівський район – 2, Ківерцівський район – 2, Ратнівський район – 2, Володимир- Волинський район –1, Камінь- Каширський район – 1, Любомльський район - 1, Рожищенський район – 1, Шацький район – 1.
Cтаном на 23 серпня в області - 5102 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 3656 осіб. 110 випадків хвороби завершилось летально.
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1324 (в т.ч. 26 летальних)
• Луцький район – 551 (в т.ч. 6 летальних)
• м. Нововолинськ – 284 ( т.ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 91
• Володимир-Волинський район – 353 ( т.ч. 5 летальних)
• Горохівський район – 244 (в тому числі 3 летальних)
• Камінь-Каширський район – 265 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 516 ( в т.ч. 14 летальних)
• Ковельський район – 438 (в тому числі 11 летальних),
• Локачинський район – 53
• Любомльський район – 68
• Любешівський район – 181 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 267 ( в тому числі 7 летальних)
• Ратнівський район – 202 (в т.ч. 7 летальних)
• Рожищенський район – 68 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 98 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 62 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 37 (в тому числі 1 летальний).
За попередню добу надійшло 51 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 30 065 осіб, в тому числі за останню добу обстежено 351 особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Днем Незалежності України
Останні новини
У «ПортCity» - День роллера*
Сьогодні, 10:46
50 хворих, одна смерть: де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 23 серпня
Сьогодні, 10:04
В Україні зафіксували 1987 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:33
23 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:25
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Сьогодні, 08:50