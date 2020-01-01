50 хворих, одна смерть: де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 23 серпня

За останню добу на Волині зареєстрували 50 нових випадків захворювання на COVID-19.Один випадок хвороби завершився летально (померла мешканка Горохівського району), - повідомляють у Волинській ОДА.Нові випадки виявили: м. Луцьк – 18, Луцький район –13, Маневицький район – 4, Ковельський район – 4, Горохівський район – 2, Ківерцівський район – 2, Ратнівський район – 2, Володимир- Волинський район –1, Камінь- Каширський район – 1, Любомльський район - 1, Рожищенський район – 1, Шацький район – 1.Cтаном на 23 серпня в області - 5102 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 3656 осіб. 110 випадків хвороби завершилось летально.Загалом коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 1324 (в т.ч. 26 летальних)• Луцький район – 551 (в т.ч. 6 летальних)• м. Нововолинськ – 284 ( т.ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 91• Володимир-Волинський район – 353 ( т.ч. 5 летальних)• Горохівський район – 244 (в тому числі 3 летальних)• Камінь-Каширський район – 265 (в т.ч. 9 летальних)• Ківерцівський район – 516 ( в т.ч. 14 летальних)• Ковельський район – 438 (в тому числі 11 летальних),• Локачинський район – 53• Любомльський район – 68• Любешівський район – 181 (в тому числі 5 летальних)• Маневицький район – 267 ( в тому числі 7 летальних)• Ратнівський район – 202 (в т.ч. 7 летальних)• Рожищенський район – 68 (в тому числі 2 летальних)• Старовижівський район – 98 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 62 ( в тому числі 1 летальний)• Шацький район – 37 (в тому числі 1 летальний).За попередню добу надійшло 51 повідомлення про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 30 065 осіб, в тому числі за останню добу обстежено 351 особу.