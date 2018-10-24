вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

MONATIK стане капітаном команди у новому розважальному шоу на «1+1»

MONATIK стане капітаном команди у новому розважальному шоу на «1+1»
Лучанин Дмитро Монатик візьме участь у новому розважальному шоу "Маскарад", яке транслюватиметься на телеканалі "1+1".

Про це повідомляють на інстаграм-сторінці каналу.

У новому розважальному шоу учасники двох команд не лише намагатимуться вгадати якомога більше героїв, схованих під образами, але й змагатимуться між собою у конкурсах.

Дмитро Монатик стане капітаном однієї з команд. Його опонентом буде Олексій Потапенко.

"Тренери-конкуренти на шоу «Голос країни» —, продюсер та шоумен ПТП та мультиартист MONATIK, стали капітанами двох зіркових команд, які змагатимуться одна з одною, виборюючи право першою назвати ім’я учасника у фантастичному костюмі та отримати перемогу у шоу "Маскарад", - йдеться у дописі.

До складу кожної зіркової команди увійдуть по три учасники. Наразі відомо лише, що до команди ПТП увійшла співачка Наталя Могилевська, а до MONATIK приєднався хореограф Влад Яма.

Прем'єра шоу відбудеться восени.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: МОNATIK, Потап, 1+1, шоу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Днем Незалежності України
Останні новини
MONATIK стане капітаном команди у новому розважальному шоу на «1+1»
Сьогодні, 17:12
У волинянина знайшли мішок канабісу
Сьогодні, 16:30
Роботи луцького фотографа потрапили на сторінки австралійського журналу. ФОТО
Сьогодні, 15:50
На Волині у районній лікарні нечистоти затоплюють підвал
Сьогодні, 15:09
Чи потрібно дітям носити захисні маски: рекомендації ВООЗ
Сьогодні, 14:28
Схожі новини
Волинянка ледве не вилетіла з популярного телешоу. ВІДЕО Волинянка ледве не вилетіла з популярного телешоу. ВІДЕО
24 жовтень, 2018, 09:36
Волинська сім'я взяла участь у телешоу «Міняю жінку». ВІДЕО Волинська сім'я взяла участь у телешоу «Міняю жінку». ВІДЕО
24 травень, 2018, 10:15
У волинському місті «засвітився» автобус відомого шоу. ФОТО У волинському місті «засвітився» автобус відомого шоу. ФОТО
29 липень, 02:17
Співак з Луцька MONATIK розповів про освідчення під час його концертів Співак з Луцька MONATIK розповів про освідчення під час його концертів
13 липень, 11:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
MONATIK стане капітаном команди у новому розважальному шоу на «1+1»
Сьогодні, 17:12
 0
У волинянина знайшли мішок канабісу
Сьогодні, 16:30
 0
Роботи луцького фотографа потрапили на сторінки австралійського журналу. ФОТО
Сьогодні, 15:50
 0
На Волині у районній лікарні нечистоти затоплюють підвал
Сьогодні, 15:09
 0
Чи потрібно дітям носити захисні маски: рекомендації ВООЗ
Сьогодні, 14:28
 0
Медіа
відео
1/8