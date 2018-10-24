MONATIK стане капітаном команди у новому розважальному шоу на «1+1»
Сьогодні, 17:12
Лучанин Дмитро Монатик візьме участь у новому розважальному шоу "Маскарад", яке транслюватиметься на телеканалі "1+1".
Про це повідомляють на інстаграм-сторінці каналу.
У новому розважальному шоу учасники двох команд не лише намагатимуться вгадати якомога більше героїв, схованих під образами, але й змагатимуться між собою у конкурсах.
Дмитро Монатик стане капітаном однієї з команд. Його опонентом буде Олексій Потапенко.
"Тренери-конкуренти на шоу «Голос країни» —, продюсер та шоумен ПТП та мультиартист MONATIK, стали капітанами двох зіркових команд, які змагатимуться одна з одною, виборюючи право першою назвати ім’я учасника у фантастичному костюмі та отримати перемогу у шоу "Маскарад", - йдеться у дописі.
До складу кожної зіркової команди увійдуть по три учасники. Наразі відомо лише, що до команди ПТП увійшла співачка Наталя Могилевська, а до MONATIK приєднався хореограф Влад Яма.
Прем'єра шоу відбудеться восени.
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Про це повідомляють на інстаграм-сторінці каналу.
У новому розважальному шоу учасники двох команд не лише намагатимуться вгадати якомога більше героїв, схованих під образами, але й змагатимуться між собою у конкурсах.
Дмитро Монатик стане капітаном однієї з команд. Його опонентом буде Олексій Потапенко.
"Тренери-конкуренти на шоу «Голос країни» —, продюсер та шоумен ПТП та мультиартист MONATIK, стали капітанами двох зіркових команд, які змагатимуться одна з одною, виборюючи право першою назвати ім’я учасника у фантастичному костюмі та отримати перемогу у шоу "Маскарад", - йдеться у дописі.
До складу кожної зіркової команди увійдуть по три учасники. Наразі відомо лише, що до команди ПТП увійшла співачка Наталя Могилевська, а до MONATIK приєднався хореограф Влад Яма.
Прем'єра шоу відбудеться восени.
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