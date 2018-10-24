MONATIK стане капітаном команди у новому розважальному шоу на «1+1»

Лучанинвізьме участь у новому розважальному шоу "Маскарад", яке транслюватиметься на телеканалі "1+1".Про це повідомляють на інстаграм-сторінці каналу.У новому розважальному шоу учасники двох команд не лише намагатимуться вгадати якомога більше героїв, схованих під образами, але й змагатимуться між собою у конкурсах.Дмитро Монатик стане капітаном однієї з команд. Його опонентом буде"Тренери-конкуренти на шоу «Голос країни» —, продюсер та шоумен ПТП та мультиартист MONATIK, стали капітанами двох зіркових команд, які змагатимуться одна з одною, виборюючи право першою назвати ім’я учасника у фантастичному костюмі та отримати перемогу у шоу "Маскарад", - йдеться у дописі.До складу кожної зіркової команди увійдуть по три учасники. Наразі відомо лише, що до команди ПТП увійшла співачка, а до MONATIK приєднався хореографПрем'єра шоу відбудеться восени.