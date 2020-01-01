У МОЗ оновили список країн «зеленої» й «червоної» зон

Міністерство охорони здоров'я оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тисяч населення віднесені до «зеленої» та «червоної» зон.Так, згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 54,9 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. Таким чином Україна віднесена до країн «зеленої» зони, - пише Громадське.Водночас у списку країн «червоної» зони перебуває Іспанія, в якій зафіксовано 138,7 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення, Ізраїль — 230,6, Чорногорія — 112,6.В «зеленій» зоні — Туреччина, Єгипет, Болгарія, а також Чехія, Греція, Австрія, Португалія, Польща, Кіпр, Хорватія, Італія, Швейцарія, Таїланд, Словенія, Словаччина, Угорщина, Грузія. З повним списком можна ознайомитися тут.Для людей, які прибувають з країн «червоної» зони, обов'язкова 14-денна обсервація або самоізоляція та реєстрація в додатку «Дій вдома».За бажанням, громадяни можуть припинити режим самоізоляції, якщо зроблять ПЛР-тест на виявлення COVID-19 та отримають негативний результат.