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Чи потрібно дітям носити захисні маски: рекомендації ВООЗ

Чи потрібно дітям носити захисні маски: рекомендації ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала рекомендації щодо носіння захисних масок дітьми різного віку.

В організації кажуть, що мало знають про те, як діти передають вірус. Проте знають, що підлітки можуть заражати інших людей так само як дорослі, - повідомляє Громадське.

Що рекомендує ВООЗ?

Дітям від 12 років на рівні з дорослими рекомендують обов'язково носити захисні маски. Особливо, якщо дорослі не можуть гарантувати відстань дитини від інших людей не менш ніж на 1 метр.

Чи потрібно дітям від 6 до 11 років носити маски, дорослі мають вирішити з врахуванням таких факторів:

- наскільки поширена передача вірусу в регіоні, де проживає дитини, та чи є взаємодія з людьми у групі ризику, наприклад, літніми;
- чи здатна дитина безпечно та правильно користуватися маскою;
- доступність масок: чи зможуть дорослі постійно прати (якщо маска багаторазова) чи видавати нові маски дітям;
- чи зможуть дорослі постійно контролювати правильність носіння маски.

Дітям до 5 років взагалі не рекомендують носити маски. Винятком може бути, коли дитина постійно контактує з хворими на COVID-19.

Під час занять спортом діти не зобов'язані носити маски, бо може виникнути утруднене дихання. Під час масових занять спортом, наприклад, у школах, вчителів просять гарантувати дистанцію між дітьми не менш ніж 1 метр.

Чи потрібно носити маску дітям з інвалідністю або з онкологічним захворюванням, повинні вирішити батьки (опікуни) та медспеціаліст із врахуванням особливостей дитини.

Які маски носити?

Дітям рекомендують носити тканинні маски.

Медичні маски рекомендують для тих, хто COVID-19 може переносити у важкій формі. Наприклад, діти з онкологічними захворюваннями та імунодепресивними станами (з пригніченим імунітетом).

А щодо вчителів і вихователів?

Дорослі до 60 років, які працюють з дітьми, повинні носити тканинні маски, якщо не можуть дотримуватися соціальної дистанції. Дорослі від 60 років повинні носити медичні маски.

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Теги: ВООЗ, коронавірус
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