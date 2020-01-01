Чи потрібно дітям носити захисні маски: рекомендації ВООЗ
Сьогодні, 14:28
Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала рекомендації щодо носіння захисних масок дітьми різного віку.
В організації кажуть, що мало знають про те, як діти передають вірус. Проте знають, що підлітки можуть заражати інших людей так само як дорослі, - повідомляє Громадське.
Що рекомендує ВООЗ?
Дітям від 12 років на рівні з дорослими рекомендують обов'язково носити захисні маски. Особливо, якщо дорослі не можуть гарантувати відстань дитини від інших людей не менш ніж на 1 метр.
Чи потрібно дітям від 6 до 11 років носити маски, дорослі мають вирішити з врахуванням таких факторів:
- наскільки поширена передача вірусу в регіоні, де проживає дитини, та чи є взаємодія з людьми у групі ризику, наприклад, літніми;
- чи здатна дитина безпечно та правильно користуватися маскою;
- доступність масок: чи зможуть дорослі постійно прати (якщо маска багаторазова) чи видавати нові маски дітям;
- чи зможуть дорослі постійно контролювати правильність носіння маски.
Дітям до 5 років взагалі не рекомендують носити маски. Винятком може бути, коли дитина постійно контактує з хворими на COVID-19.
Під час занять спортом діти не зобов'язані носити маски, бо може виникнути утруднене дихання. Під час масових занять спортом, наприклад, у школах, вчителів просять гарантувати дистанцію між дітьми не менш ніж 1 метр.
Чи потрібно носити маску дітям з інвалідністю або з онкологічним захворюванням, повинні вирішити батьки (опікуни) та медспеціаліст із врахуванням особливостей дитини.
Які маски носити?
Дітям рекомендують носити тканинні маски.
Медичні маски рекомендують для тих, хто COVID-19 може переносити у важкій формі. Наприклад, діти з онкологічними захворюваннями та імунодепресивними станами (з пригніченим імунітетом).
А щодо вчителів і вихователів?
Дорослі до 60 років, які працюють з дітьми, повинні носити тканинні маски, якщо не можуть дотримуватися соціальної дистанції. Дорослі від 60 років повинні носити медичні маски.
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В організації кажуть, що мало знають про те, як діти передають вірус. Проте знають, що підлітки можуть заражати інших людей так само як дорослі, - повідомляє Громадське.
Що рекомендує ВООЗ?
Дітям від 12 років на рівні з дорослими рекомендують обов'язково носити захисні маски. Особливо, якщо дорослі не можуть гарантувати відстань дитини від інших людей не менш ніж на 1 метр.
Чи потрібно дітям від 6 до 11 років носити маски, дорослі мають вирішити з врахуванням таких факторів:
- наскільки поширена передача вірусу в регіоні, де проживає дитини, та чи є взаємодія з людьми у групі ризику, наприклад, літніми;
- чи здатна дитина безпечно та правильно користуватися маскою;
- доступність масок: чи зможуть дорослі постійно прати (якщо маска багаторазова) чи видавати нові маски дітям;
- чи зможуть дорослі постійно контролювати правильність носіння маски.
Дітям до 5 років взагалі не рекомендують носити маски. Винятком може бути, коли дитина постійно контактує з хворими на COVID-19.
Під час занять спортом діти не зобов'язані носити маски, бо може виникнути утруднене дихання. Під час масових занять спортом, наприклад, у школах, вчителів просять гарантувати дистанцію між дітьми не менш ніж 1 метр.
Чи потрібно носити маску дітям з інвалідністю або з онкологічним захворюванням, повинні вирішити батьки (опікуни) та медспеціаліст із врахуванням особливостей дитини.
Які маски носити?
Дітям рекомендують носити тканинні маски.
Медичні маски рекомендують для тих, хто COVID-19 може переносити у важкій формі. Наприклад, діти з онкологічними захворюваннями та імунодепресивними станами (з пригніченим імунітетом).
А щодо вчителів і вихователів?
Дорослі до 60 років, які працюють з дітьми, повинні носити тканинні маски, якщо не можуть дотримуватися соціальної дистанції. Дорослі від 60 років повинні носити медичні маски.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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