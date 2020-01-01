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Скільки поліцейських охоронятимуть спокій волинян на День Прапора та День Незалежності

Скільки поліцейських охоронятимуть спокій волинян на День Прапора та День Незалежності
Поліція Волині забезпечує публічну безпеку під час масових заходів з нагоди Дня Державного Прапора та Дня Незалежності

Відучора підрозділи поліції Волині працюють у посиленому режимі несення служби, - повідомляють у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.

До забезпечення публічної безпеки залучили понад 700 правоохоронців. Наряди поліції патрулюватимуть вулиці населених пунктів області та інші місця масового відпочинку громадян. Ситуаційний центр ГУНП у Волинській області працює у надзвичайному режимі.
Скільки поліцейських охоронятимуть спокій волинян на День Прапора та День Незалежності


Головна мета поліції - забезпечення безпеки громадян в місцях проведення масових заходів та їх відпочинку.
Скільки поліцейських охоронятимуть спокій волинян на День Прапора та День Незалежності

Поліція Волині закликає громадян з розумінням віднестись до встановлених обмежень щодо протидії поширення вірусної інфекції в області, не порушувати правила карантину та правопорядок.

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Теги: поліція, Волинь
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