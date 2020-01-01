Скільки поліцейських охоронятимуть спокій волинян на День Прапора та День Незалежності

Поліція Волині забезпечує публічну безпеку під час масових заходів з нагоди Дня Державного Прапора та Дня НезалежностіВідучора підрозділи поліції Волині працюють у посиленому режимі несення служби, - повідомляють у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.До забезпечення публічної безпеки залучили понад 700 правоохоронців. Наряди поліції патрулюватимуть вулиці населених пунктів області та інші місця масового відпочинку громадян. Ситуаційний центр ГУНП у Волинській області працює у надзвичайному режимі.Головна мета поліції - забезпечення безпеки громадян в місцях проведення масових заходів та їх відпочинку.Поліція Волині закликає громадян з розумінням віднестись до встановлених обмежень щодо протидії поширення вірусної інфекції в області, не порушувати правила карантину та правопорядок.