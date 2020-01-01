Скільки поліцейських охоронятимуть спокій волинян на День Прапора та День Незалежності
Сьогодні, 11:45
Поліція Волині забезпечує публічну безпеку під час масових заходів з нагоди Дня Державного Прапора та Дня Незалежності
Відучора підрозділи поліції Волині працюють у посиленому режимі несення служби, - повідомляють у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.
До забезпечення публічної безпеки залучили понад 700 правоохоронців. Наряди поліції патрулюватимуть вулиці населених пунктів області та інші місця масового відпочинку громадян. Ситуаційний центр ГУНП у Волинській області працює у надзвичайному режимі.
Головна мета поліції - забезпечення безпеки громадян в місцях проведення масових заходів та їх відпочинку.
Поліція Волині закликає громадян з розумінням віднестись до встановлених обмежень щодо протидії поширення вірусної інфекції в області, не порушувати правила карантину та правопорядок.
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Відучора підрозділи поліції Волині працюють у посиленому режимі несення служби, - повідомляють у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.
До забезпечення публічної безпеки залучили понад 700 правоохоронців. Наряди поліції патрулюватимуть вулиці населених пунктів області та інші місця масового відпочинку громадян. Ситуаційний центр ГУНП у Волинській області працює у надзвичайному режимі.
Головна мета поліції - забезпечення безпеки громадян в місцях проведення масових заходів та їх відпочинку.
Поліція Волині закликає громадян з розумінням віднестись до встановлених обмежень щодо протидії поширення вірусної інфекції в області, не порушувати правила карантину та правопорядок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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