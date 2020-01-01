На Волині у районній лікарні нечистоти затоплюють підвал





Термінового ремонту потребують зовнішні та внутрішні мережі. Про це йдеться на стоірнках



Під час сесійного засідання Рожищенської районної ради місцеві депутати внесли зміни до Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Рожищенська центральна районна лікарня».



Нагадаємо, понад 15 років у медзакладі існує проблема функціонування каналізаційних мереж – нечистоти збираються у підвалі. Це питання підіймають протягом понад 15 років, але далі обговорення справа не рухається. Антисанітарія, розмивання фундаменту будівлі, загроза потрапляння забруднювальних речовин у підземні води – це наслідки бездіяльності впродовж тривалого періоду.



Під час обговорення головний лікар Рожищенської районної лікарні Віктор Редзій зауважив, що згідно з проєктом на зовнішні мережі потрібно 300 000 гривень. Окремо треба ремонтувати й внутрішні мережі.



З метою проведення поточного ремонту зовнішніх каналізаційних мереж на території лікарні депутати одноголосно підтримали зміни до програми, виділивши на ці потреби 130 000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чи не найголовнійшою проблемою Рожищенської районної лікарні є функціонування каналізаційних мереж.Термінового ремонту потребують зовнішні та внутрішні мережі. Про це йдеться на стоірнках Район.Рожище. Під час сесійного засідання Рожищенської районної ради місцеві депутати внесли зміни до Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Рожищенська центральна районна лікарня».Нагадаємо, понад 15 років у медзакладі існує проблема функціонування каналізаційних мереж – нечистоти збираються у підвалі. Це питання підіймають протягом понад 15 років, але далі обговорення справа не рухається. Антисанітарія, розмивання фундаменту будівлі, загроза потрапляння забруднювальних речовин у підземні води – це наслідки бездіяльності впродовж тривалого періоду.Під час обговорення головний лікар Рожищенської районної лікарнізауважив, що згідно з проєктом на зовнішні мережі потрібно 300 000 гривень. Окремо треба ремонтувати й внутрішні мережі.З метою проведення поточного ремонту зовнішніх каналізаційних мереж на території лікарні депутати одноголосно підтримали зміни до програми, виділивши на ці потреби 130 000 гривень.

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