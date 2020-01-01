вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині у районній лікарні нечистоти затоплюють підвал

На Волині у районній лікарні нечистоти затоплюють підвал
Чи не найголовнійшою проблемою Рожищенської районної лікарні є функціонування каналізаційних мереж.

Термінового ремонту потребують зовнішні та внутрішні мережі. Про це йдеться на стоірнках Район.Рожище.

Під час сесійного засідання Рожищенської районної ради місцеві депутати внесли зміни до Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Рожищенська центральна районна лікарня».

Нагадаємо, понад 15 років у медзакладі існує проблема функціонування каналізаційних мереж – нечистоти збираються у підвалі. Це питання підіймають протягом понад 15 років, але далі обговорення справа не рухається. Антисанітарія, розмивання фундаменту будівлі, загроза потрапляння забруднювальних речовин у підземні води – це наслідки бездіяльності впродовж тривалого періоду.

Під час обговорення головний лікар Рожищенської районної лікарні Віктор Редзій зауважив, що згідно з проєктом на зовнішні мережі потрібно 300 000 гривень. Окремо треба ремонтувати й внутрішні мережі.

З метою проведення поточного ремонту зовнішніх каналізаційних мереж на території лікарні депутати одноголосно підтримали зміни до програми, виділивши на ці потреби 130 000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рожище, лікарня, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Днем Незалежності України
Останні новини
Роботи луцького фотографа потрапили на сторінки австралійського журналу. ФОТО
Сьогодні, 15:50
На Волині у районній лікарні нечистоти затоплюють підвал
Сьогодні, 15:09
Чи потрібно дітям носити захисні маски: рекомендації ВООЗ
Сьогодні, 14:28
Перестріли після роботи: очільниця волинської лікарні заявила про погрози та залякування
Сьогодні, 13:47
У Луцьку – другий день фестивалю вуличного мистецтва «Lutsk WallKing». НАЖИВО
Сьогодні, 13:05
Схожі новини
Луцьк отримав 9,5 мільйона гривень на реконструкцію міської лікарні Луцьк отримав 9,5 мільйона гривень на реконструкцію міської лікарні
20 серпень, 10:14
У лікарні на Волині тимчасово не можна буде пройти медогляд У лікарні на Волині тимчасово не можна буде пройти медогляд
04 серпень, 21:34
Підвальне приміщення районної лікарні на Волині – у жахливому стані через підтоплення. ФОТО Підвальне приміщення районної лікарні на Волині – у жахливому стані через підтоплення. ФОТО
16 липень, 17:04
У Луцьку дали гроші на добудову приймального відділення міської лікарні У Луцьку дали гроші на добудову приймального відділення міської лікарні
10 липень, 12:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Роботи луцького фотографа потрапили на сторінки австралійського журналу. ФОТО
Сьогодні, 15:50
 0
На Волині у районній лікарні нечистоти затоплюють підвал
Сьогодні, 15:09
 0
Чи потрібно дітям носити захисні маски: рекомендації ВООЗ
Сьогодні, 14:28
 0
Перестріли після роботи: очільниця волинської лікарні заявила про погрози та залякування
Сьогодні, 13:47
 0
У Луцьку – другий день фестивалю вуличного мистецтва «Lutsk WallKing». НАЖИВО
Сьогодні, 13:05
 0
Медіа
відео
1/8