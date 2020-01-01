У селі біля Луцька - аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 12:03
У селі Рованці, поблизу Луцька, сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє ІА Конкурент, посилаючис на повідомлення очевидців події.
Аварія сталася зранку, 23 серпня, поблизу магазину "Бісквіт", біля пішохідного переходу.
На відео видно, що одна з автівок зазнала значних механічних пошкоджень. На місці події працюють медики та поліцейські.
Деталі – згодом.
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Про це повідомляє ІА Конкурент, посилаючис на повідомлення очевидців події.
Аварія сталася зранку, 23 серпня, поблизу магазину "Бісквіт", біля пішохідного переходу.
На відео видно, що одна з автівок зазнала значних механічних пошкоджень. На місці події працюють медики та поліцейські.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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