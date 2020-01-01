У селі біля Луцька - аварія. ВІДЕО





Про це повідомляє



Аварія сталася зранку, 23 серпня, поблизу магазину "Бісквіт", біля пішохідного переходу.



На відео видно, що одна з автівок зазнала значних механічних пошкоджень. На місці події працюють медики та поліцейські.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці, поблизу Луцька, сталася дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомляє ІА Конкурент , посилаючис на повідомлення очевидців події.Аварія сталася зранку, 23 серпня, поблизу магазину "Бісквіт", біля пішохідного переходу.На відео видно, що одна з автівок зазнала значних механічних пошкоджень. На місці події працюють медики та поліцейські.Деталі – згодом.

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