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У селі біля Луцька - аварія. ВІДЕО

У селі біля Луцька - аварія. ВІДЕО
У селі Рованці, поблизу Луцька, сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє ІА Конкурент, посилаючис на повідомлення очевидців події.

Аварія сталася зранку, 23 серпня, поблизу магазину "Бісквіт", біля пішохідного переходу.

На відео видно, що одна з автівок зазнала значних механічних пошкоджень. На місці події працюють медики та поліцейські.

Деталі – згодом.


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Теги: Рованці, аварія
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