Алжирець вчив волинських дітей англійської мови





Цьогоріч табір вперше проходив в онлайн-форматі. Берестечківська Happy Friends стала однією із 70 команд України, - повідомляє



Зміна розпочалась 10 серпня. Кемпери познайомились між собою та з волонтерами кожної з команд, а також з координаторами проєкту.



Волонтером Берестечківської ЗОШ цьогоріч став Дірар Дадда з Алжиру, який працює вчителем англійської мови.



«Я хотів би подякувати команді GoCamp, а також усім координаторам та менторам, які доклали чимало зусиль в організації міжнародного заходу. Цей чудовий досвід дозволяє нам подорожувати, навіть коли мусимо залишатися вдома. Ми познайомились із хорошими людьми з України та багатьох інших країн, що беруть участь у цьому проєкті. Таке спілкування дозволяє дізнатись більше про культуру та традиції один одного», – розповів волонтер.



Координатори також були у захваті від роботи з дітьми, адже учнівська активність дуже їх надихає.



«Я була однією з тих, хто розпочав це. Але це теж мій перший досвід роботи в онлайн-таборі, тому ваша активна участь дуже допомагає!» – зазначила Руслана Опришко, координаторка однієї з груп GoCamp.





Заняття у таборі проводитили до 21 серпня. Школярі насолодилися відпочинком у таборі, познайомилися із новими друзями та позбулися мовних бар’єрів, які більше не стануть на їх шляху до вивчення англійської.



Богдана ЗАЛЕВСЬКА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні з Берестечківської школи взяли участь у Міжнародному таборі з поглибленим вивченням англійської мови «GoCamp».Цьогоріч табір вперше проходив в онлайн-форматі. Берестечківська Happy Friends стала однією із 70 команд України, - повідомляє Район.in.ua. Зміна розпочалась 10 серпня. Кемпери познайомились між собою та з волонтерами кожної з команд, а також з координаторами проєкту.Волонтером Берестечківської ЗОШ цьогоріч ставз Алжиру, який працює вчителем англійської мови.«Я хотів би подякувати команді GoCamp, а також усім координаторам та менторам, які доклали чимало зусиль в організації міжнародного заходу. Цей чудовий досвід дозволяє нам подорожувати, навіть коли мусимо залишатися вдома. Ми познайомились із хорошими людьми з України та багатьох інших країн, що беруть участь у цьому проєкті. Таке спілкування дозволяє дізнатись більше про культуру та традиції один одного», – розповів волонтер.Координатори також були у захваті від роботи з дітьми, адже учнівська активність дуже їх надихає.«Я була однією з тих, хто розпочав це. Але це теж мій перший досвід роботи в онлайн-таборі, тому ваша активна участь дуже допомагає!» – зазначила, координаторка однієї з груп GoCamp.Заняття у таборі проводитили до 21 серпня. Школярі насолодилися відпочинком у таборі, познайомилися із новими друзями та позбулися мовних бар’єрів, які більше не стануть на їх шляху до вивчення англійської.

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