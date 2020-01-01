Тимошенко захворіла на коронавірус, – ЗМІ
Сьогодні, 12:44
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус. Захворіли також і інші члени сім'ї Тимошенко.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Зокрема, разом з Тимошенко на коронавірус захворіли й інші члени сім'ї - дочка Євгенія Тимошенко та її чоловік Артур Чечоткін.
Де і коли саме захворіла Тимошенко - поки невідомо. Також невідомо в якому стані вона перебуває і як проходить лікування.
Нагадаємо, в Україні за останню добу підтвердили 1987 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше нових випадків в Києві, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.
Україна вийшла на 7 місце в Європі за кількістю випадків COVID-19, а за 21 серпня опинилася на 3-му місці серед країн континенту, за кількістю нових випадків коронавірусу.
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Про це повідомляє РБК-Україна.
Зокрема, разом з Тимошенко на коронавірус захворіли й інші члени сім'ї - дочка Євгенія Тимошенко та її чоловік Артур Чечоткін.
Де і коли саме захворіла Тимошенко - поки невідомо. Також невідомо в якому стані вона перебуває і як проходить лікування.
Нагадаємо, в Україні за останню добу підтвердили 1987 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше нових випадків в Києві, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.
Україна вийшла на 7 місце в Європі за кількістю випадків COVID-19, а за 21 серпня опинилася на 3-му місці серед країн континенту, за кількістю нових випадків коронавірусу.
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