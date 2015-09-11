У Луцьку – другий день фестивалю вуличного мистецтва «Lutsk WallKing». НАЖИВО
Сьогодні, 13:05
У Луцьку триває фестиваль вуличного мистецтва «Lutsk WallKing».
Нагадаємо, фестиваль розпочався 22 серпня. Вчора на глядачів очікували інтерв’ю із творцями муралів і рейтерами, виступи реп-виконавців, розіграш фірмових подарунків від фестивалю та чимало цікавого.
Як відомо, фестиваль відбувається в режимі онлайн, тому побачити все дійство можна не відриваючись від екрану смартфону або комп’ютера.
Проєкт реалізовує Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» за підтримки Українського культурного фонду.
Сьогодні в онлайн-ефірі:
- інтерв’ю із творцями муралів і райтерами, що приїдуть з різних куточків України;
- виступи реп-виконавців: Дядя Вова, Свояк;
- танцювальні колективи «DiamondStars» та «MY Jump»;
- гурт «MeryDWhite»;
- кастомщики Хасла/Dr.inkright;
- розіграші фірмових подарунків від фестивалю;
- DJNjoi (Whatafunk);
- ведучі – Андрій Тимчук (Тіма) та Сергій Ткачук.
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Нагадаємо, фестиваль розпочався 22 серпня. Вчора на глядачів очікували інтерв’ю із творцями муралів і рейтерами, виступи реп-виконавців, розіграш фірмових подарунків від фестивалю та чимало цікавого.
Як відомо, фестиваль відбувається в режимі онлайн, тому побачити все дійство можна не відриваючись від екрану смартфону або комп’ютера.
Проєкт реалізовує Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» за підтримки Українського культурного фонду.
Сьогодні в онлайн-ефірі:
- інтерв’ю із творцями муралів і райтерами, що приїдуть з різних куточків України;
- виступи реп-виконавців: Дядя Вова, Свояк;
- танцювальні колективи «DiamondStars» та «MY Jump»;
- гурт «MeryDWhite»;
- кастомщики Хасла/Dr.inkright;
- розіграші фірмових подарунків від фестивалю;
- DJNjoi (Whatafunk);
- ведучі – Андрій Тимчук (Тіма) та Сергій Ткачук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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