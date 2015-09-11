У Луцьку – другий день фестивалю вуличного мистецтва «Lutsk WallKing». НАЖИВО

У Луцьку триває фестиваль вуличного мистецтва «Lutsk WallKing».Нагадаємо, фестиваль розпочався 22 серпня. Вчора на глядачів очікували інтерв’ю із творцями муралів і рейтерами, виступи реп-виконавців, розіграш фірмових подарунків від фестивалю та чимало цікавого.Як відомо, фестиваль відбувається в режимі онлайн, тому побачити все дійство можна не відриваючись від екрану смартфону або комп’ютера.Проєкт реалізовує Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» за підтримки Українського культурного фонду.- інтерв’ю із творцями муралів і райтерами, що приїдуть з різних куточків України;- виступи реп-виконавців: Дядя Вова, Свояк;- танцювальні колективи «DiamondStars» та «MY Jump»;- гурт «MeryDWhite»;- кастомщики Хасла/Dr.inkright;- розіграші фірмових подарунків від фестивалю;- DJNjoi (Whatafunk);- ведучі – Андрій Тимчук (Тіма) та Сергій Ткачук.