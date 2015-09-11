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У Луцьку – другий день фестивалю вуличного мистецтва «Lutsk WallKing». НАЖИВО

У Луцьку – другий день фестивалю вуличного мистецтва «Lutsk WallKing». НАЖИВО
У Луцьку триває фестиваль вуличного мистецтва «Lutsk WallKing».

Нагадаємо, фестиваль розпочався 22 серпня. Вчора на глядачів очікували інтерв’ю із творцями муралів і рейтерами, виступи реп-виконавців, розіграш фірмових подарунків від фестивалю та чимало цікавого.

Як відомо, фестиваль відбувається в режимі онлайн, тому побачити все дійство можна не відриваючись від екрану смартфону або комп’ютера.

Проєкт реалізовує Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» за підтримки Українського культурного фонду.

Сьогодні в онлайн-ефірі:


- інтерв’ю із творцями муралів і райтерами, що приїдуть з різних куточків України;

- виступи реп-виконавців: Дядя Вова, Свояк;

- танцювальні колективи «DiamondStars» та «MY Jump»;

- гурт «MeryDWhite»;

- кастомщики Хасла/Dr.inkright;

- розіграші фірмових подарунків від фестивалю;

- DJNjoi (Whatafunk);

- ведучі – Андрій Тимчук (Тіма) та Сергій Ткачук.



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Теги: Lutsk WallKing, мурал, фестиваль
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