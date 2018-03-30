Перестріли після роботи: очільниця волинської лікарні заявила про погрози та залякування

Головному лікарю КП «Володимир-Волинське ТМО»погрожували та спробували залякати.Двоє чоловіків перестріли лікарку на території лікарні після робочого дня, - пише БУГ.Як стало відомо виданню з власних джерел, Тетяну Ващук після робочого дня на джипі темного кольору перестріли з погрозами двоє чоловіків: один – чорнявий, років до 30, другий – старший на вигляд, сивуватий, кремезної статури.Жінка підтвердила цю інформацію і додала, що один з чоловіків здався їй візуально знайомим. Тетяна Ващук заявила, що звертатиметься до правоохоронців.До слова, це не перший інцидент: на днях на території медзакладу пробили колеса її автомобіля: напхали гвіздків і саморізів.Нагадаємо, 21-го серпня конфлікт між лікарем-травматологом та адміністрацією медзакладу у Володимирі переріс у мітинг.