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Перестріли після роботи: очільниця волинської лікарні заявила про погрози та залякування

Перестріли після роботи: очільниця волинської лікарні заявила про погрози та залякування
Головному лікарю КП «Володимир-Волинське ТМО» Тетяні Ващук погрожували та спробували залякати.

Двоє чоловіків перестріли лікарку на території лікарні після робочого дня, - пише БУГ.

Як стало відомо виданню з власних джерел, Тетяну Ващук після робочого дня на джипі темного кольору перестріли з погрозами двоє чоловіків: один – чорнявий, років до 30, другий – старший на вигляд, сивуватий, кремезної статури.

Жінка підтвердила цю інформацію і додала, що один з чоловіків здався їй візуально знайомим. Тетяна Ващук заявила, що звертатиметься до правоохоронців.

До слова, це не перший інцидент: на днях на території медзакладу пробили колеса її автомобіля: напхали гвіздків і саморізів.

Нагадаємо, 21-го серпня конфлікт між лікарем-травматологом та адміністрацією медзакладу у Володимирі переріс у мітинг.

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Теги: Володимир-Волинський, ТМО
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