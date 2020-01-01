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Волинські танцюристи зняли оригінальне вітання з Днем Прапора. ВІДЕО

Волинські танцюристи зняли оригінальне вітання з Днем Прапора. ВІДЕО
Вихованці Нововолинського міського палацу культури няли оригінальне привітання з Днем Державного Прапора.

Відео опублікували на сторінці Нововолинського міського палацу культури.

Зразковий аматорський танцювальний колектив "Флекс" презентували флешмоб "Країна буде". Керівником ансамблю є Олена Галичук.


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Теги: Волинь, Нововолинськ
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