Волинські танцюристи зняли оригінальне вітання з Днем Прапора. ВІДЕО





Відео опублікували на сторінці Нововолинського міського палацу культури.



Зразковий аматорський танцювальний колектив "Флекс" презентували флешмоб "Країна буде". Керівником ансамблю є Олена Галичук.





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