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У волинянина знайшли мішок канабісу

У волинянина знайшли мішок канабісу
У Іваничівському районі повідомили про підозру 26-річному жителю району, в якого під час обшуку знайшли мішок канабісу.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Іваничівського районного відділення поліції.

Дізнавачі Іваничівського відділення поліції повідомили про підозру у скоєнні кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» 26 річному жителю одного із сіл Павлівської об'єднаної громади, в котрого під час проведення обшуку оперативники виявили мішок з речовиною зеленого кольору, схожою на канабіс.

Вилучені речові докази направили на проведення експертного дослідження за результатами якого встановили, що дана речовина являється наркотичним засобом канабіс, маса якого становить близько 200 грам.

За зберігання наркотичних речовин вказаному чоловікові загрожує покарання у вигляді штрафу, або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3-х років.

Працівники поліції звертаються до громадян з проханням не бути байдужими до проблеми поширення наркотиків, та повідомляти на спецлінію «102» про всі відомі їм факти виготовлення, реалізації, зберігання чи перевезення наркотичних або психотропних речовин.

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Теги: Волинь, поліція, злочин
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