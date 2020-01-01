Генічеське рожеве озеро: краса та марсіанські пейзажі

Віктора Плохушка. Це єдина веб-камера такої якості, що відкриває вид на одну з топових пам'яток півдня України.



Генічеське рожеве озеро знаходиться на півночі Арабатської стрілки в крихітному селі Приозерне. Знамените воно водою дивного червоно-рожевого кольору (в літній час), який виникає в результаті діяльності мікроскопічних водоростей виду Dunaliella salina - це одні з небагатьох живих організмів, здатних жити в настільки солоній воді. Для захисту від сонячного світла вони виробляють β-каротин - жовто-оранжевий пігмент, що надає воді червонуватий відтінок. Чим спекотніше і посушливіше літо, тим більш насиченим він стає, формуючи на Генічеському озері майже марсіанські пейзажі.



З давніх часів тут виник соляний промисел, але сьогодні про нього нагадують лише дерев'яні стовпчик, які залишилися з тих пір і колись розділяли озеро на сектори - чеки. Вони в тому числі роблять Рожеве озеро упізнаваним і дозволяють отримати фантастичні фото. Втім, приїжджають сюди не тільки за запаморочливими фотознімками, а й щоб оздоровитися: ропа і грязі озера насичені безліччю корисних мікроелементів, включаючи бром, магній і натрій.



Нинішнього літа через карантинні обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19, Генічеське озеро стало місцем паломництва тисяч українців, а Арабатська стрілка - мабуть, найпопулярнішим курортним регіоном, який відомий не тільки теплим морем і просторими піщаними пляжами, але і мафсою природних пам'яток .



«Ми давно мріяли встановити тут суперсучасну веб-камеру, яка дозволила б ще більшій кількості людей побачити неймовірну красу Рожевого озера, - каже голова Щасливцевської сільської ради Віктор Плохушко. - Сьогодні це завдання, нарешті, реалізована - з ним відмінно впоралися наші партнери з НІАП «Кірілловка.Укр», які, до слова, встановили за останні 2 роки вже понад 15 онлайн трансляцій для популяризації курортів і визначних пам'яток Арабатської Стрілки».



Камеру можна переглянути за посиланнями:



http://kirillovka.ks.ua/webcam-rozovoe-ozero/

https://azov.ua/genichesk/webcam/

https://arabat-rada.gov.ua/kameri/



Веб-камера на Генічеському рожевому озері веде безперервну онлайн-трансляцію в UltraHD-якості з підтримкою звуку. Вона працює цілодобово 365 днів на рік, дозволяючи в режимі реального часу спостерігати, як змінюються озерні пейзажі в різний час доби і в залежності від сезону.



Джерело https://ua.interfax.com.ua

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Милуватися фантастичними видами Генічеського озера, одного з найбільших, відомих і красивих рожевих озер України, тепер можна в будь-який час з будь-якої точки світу. Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" , це стало можливим завдяки новій онлайн веб-камері, встановленій з ініціативи голови Щасливцевської сільської ради. Це єдина веб-камера такої якості, що відкриває вид на одну з топових пам'яток півдня України.Генічеське рожеве озеро знаходиться на півночі Арабатської стрілки в крихітному селі Приозерне. Знамените воно водою дивного червоно-рожевого кольору (в літній час), який виникає в результаті діяльності мікроскопічних водоростей виду- це одні з небагатьох живих організмів, здатних жити в настільки солоній воді. Для захисту від сонячного світла вони виробляють β-каротин - жовто-оранжевий пігмент, що надає воді червонуватий відтінок. Чим спекотніше і посушливіше літо, тим більш насиченим він стає, формуючи на Генічеському озері майже марсіанські пейзажі.З давніх часів тут виник соляний промисел, але сьогодні про нього нагадують лише дерев'яні стовпчик, які залишилися з тих пір і колись розділяли озеро на сектори - чеки. Вони в тому числі роблять Рожеве озеро упізнаваним і дозволяють отримати фантастичні фото. Втім, приїжджають сюди не тільки за запаморочливими фотознімками, а й щоб оздоровитися: ропа і грязі озера насичені безліччю корисних мікроелементів, включаючи бром, магній і натрій.Нинішнього літа через карантинні обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19, Генічеське озеро стало місцем паломництва тисяч українців, а Арабатська стрілка - мабуть, найпопулярнішим курортним регіоном, який відомий не тільки теплим морем і просторими піщаними пляжами, але і мафсою природних пам'яток .- каже голова Щасливцевської сільської ради. -Камеру можна переглянути за посиланнями:Веб-камера на Генічеському рожевому озері веде безперервну онлайн-трансляцію в UltraHD-якості з підтримкою звуку. Вона працює цілодобово 365 днів на рік, дозволяючи в режимі реального часу спостерігати, як змінюються озерні пейзажі в різний час доби і в залежності від сезону.

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