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«Він дає натхнення», – військовий хірург з Волині про прапор, який привіз зі Сходу. ВІДЕО

«Він дає натхнення», – військовий хірург з Волині про прапор, який привіз зі Сходу. ВІДЕО
У Волинському центрі реабілітації учасників бойових дій зберігають прапор, який привіз зі сходу військовий лікар-хірург Олександр Солобчук.

На стязі десятки автографів бійців, позивних. 2017-го разом із цим прапором Олександр Солобчук поїхав на Схід. Там лікар рятував побратимів на передовій, а вони лишали на його стязі слова вдячності, йдеться в сюжеті Суспільного.

Нині прапор зберігається у холі Центру реабілітації учасників АТО.

"Кожного дня, хто б не прийшов у Центр, усі перечитують залишені бійцями написи на прапорі", - каже Олександр Солобчук.

За ротації лікар мав позивний "Ангел". Каже: для бійців жовто-блакитний прапор - оберіг.

«Він дає натхнення», – військовий хірург з Волині про прапор, який привіз зі Сходу. ВІДЕО

"Практично всі воїни, які їдуть на схід, мають із собою прапор. Він дає натхнення, - розповів Олександр Солобчук.

Зараз медик лікує хворих в Луцьку. Серед його пацієнтів - учасники бойових дій, рідні загиблих на сході України.


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Теги: прапор, Олександр Солобчук, військовий хірург
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