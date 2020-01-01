«Він дає натхнення», – військовий хірург з Волині про прапор, який привіз зі Сходу. ВІДЕО
Сьогодні, 21:26
У Волинському центрі реабілітації учасників бойових дій зберігають прапор, який привіз зі сходу військовий лікар-хірург Олександр Солобчук.
На стязі десятки автографів бійців, позивних. 2017-го разом із цим прапором Олександр Солобчук поїхав на Схід. Там лікар рятував побратимів на передовій, а вони лишали на його стязі слова вдячності, йдеться в сюжеті Суспільного.
Нині прапор зберігається у холі Центру реабілітації учасників АТО.
"Кожного дня, хто б не прийшов у Центр, усі перечитують залишені бійцями написи на прапорі", - каже Олександр Солобчук.
За ротації лікар мав позивний "Ангел". Каже: для бійців жовто-блакитний прапор - оберіг.
"Практично всі воїни, які їдуть на схід, мають із собою прапор. Він дає натхнення, - розповів Олександр Солобчук.
Зараз медик лікує хворих в Луцьку. Серед його пацієнтів - учасники бойових дій, рідні загиблих на сході України.
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На стязі десятки автографів бійців, позивних. 2017-го разом із цим прапором Олександр Солобчук поїхав на Схід. Там лікар рятував побратимів на передовій, а вони лишали на його стязі слова вдячності, йдеться в сюжеті Суспільного.
Нині прапор зберігається у холі Центру реабілітації учасників АТО.
"Кожного дня, хто б не прийшов у Центр, усі перечитують залишені бійцями написи на прапорі", - каже Олександр Солобчук.
За ротації лікар мав позивний "Ангел". Каже: для бійців жовто-блакитний прапор - оберіг.
"Практично всі воїни, які їдуть на схід, мають із собою прапор. Він дає натхнення, - розповів Олександр Солобчук.
Зараз медик лікує хворих в Луцьку. Серед його пацієнтів - учасники бойових дій, рідні загиблих на сході України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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