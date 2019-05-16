На Волині чоловік, який перебуває під домашнім арештом, побив поліцейських
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Учора, 22 серпня, працівники патрульної поліції Іваничівського відділення поліції вирішили перевірити дотримання домашнього арешту підозрюваного у вчиненні злочину, якому обрали запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.
Чоловік є мешканцем селища Іваничі, інформують на сторінці Іваничівського відділення поліції у facebook.
Під час профілактичної бесіди громадянин чинив опір та заподіяв тілесні ушкодження поліцейським. Такими діями чоловік висловлював своє невдоволення законним діям поліцейських.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання громадянину запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Кримінальні провадження відкрили за ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві) та ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків).
Триває досудове розслідування.
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Чоловік є мешканцем селища Іваничі, інформують на сторінці Іваничівського відділення поліції у facebook.
Під час профілактичної бесіди громадянин чинив опір та заподіяв тілесні ушкодження поліцейським. Такими діями чоловік висловлював своє невдоволення законним діям поліцейських.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання громадянину запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Кримінальні провадження відкрили за ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві) та ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків).
Триває досудове розслідування.
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