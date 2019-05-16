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На Волині чоловік, який перебуває під домашнім арештом, побив поліцейських

На Волині чоловік, який перебуває під домашнім арештом, побив поліцейських
Учора, 22 серпня, працівники патрульної поліції Іваничівського відділення поліції вирішили перевірити дотримання домашнього арешту підозрюваного у вчиненні злочину, якому обрали запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

Чоловік є мешканцем селища Іваничі, інформують на сторінці Іваничівського відділення поліції у facebook.

Під час профілактичної бесіди громадянин чинив опір та заподіяв тілесні ушкодження поліцейським. Такими діями чоловік висловлював своє невдоволення законним діям поліцейських.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання громадянину запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Кримінальні провадження відкрили за ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві) та ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків).

Триває досудове розслідування.

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Теги: поліція, чинив опір, арешт
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