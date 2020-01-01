На Волині чоловік обікрав магазин, ключі від якого йому залишила продавчиня
Сьогодні, 04:10
У Нововолинську чоловік, скориставшись ключем, який йому залишила продавчиня, обікрав магазин одягу на 20 тисяч гривень. Суд виніс покарання злодію.
Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду Волинської області, – повідомляє ІА Волинські новини.
Так, 22 березня у вечірню пору доби обвинувачений, відкрив вхідні двері штатним ключем, проник в приміщення магазину одягу, звідки викрав товару на суму 19 тисяч 966 гривень.
У суді крадій визнав свою вину. Він розповів, що в день крадіжки прийшов в магазин «Халявка» та придбав куртку і штани, де відразу одягнув нові речі, свій старий одяг він залишив в магазині.
Познайомившись з продавчинею, він поспілкувався з нею тривалий час. Після закінчення робочого дня вона намагалася зачинити магазин, однак замок був зіпсований, тож залишивши відчиненими двері, жінка віддала йому ключі.
Відтак чоловік скористався залишеним ключем, проник в магазин та викрав речі, які згодом сховав у свій хлів.
З його слів, пізніше він зайшов в магазин, щоб забрати свої старі речі, де його вже очікували працівники поліції, яким він повернув все викрадене майно.
Натомість потерпілий в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій зазначив, що претензій майнового характеру до обвинуваченого не має. Щодо покарання – покладався на розсуд суду.
Таким чином, суд призначив крадію покарання у виді трьох років за ґратами, проте змінив його на рік умовного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду Волинської області, – повідомляє ІА Волинські новини.
Так, 22 березня у вечірню пору доби обвинувачений, відкрив вхідні двері штатним ключем, проник в приміщення магазину одягу, звідки викрав товару на суму 19 тисяч 966 гривень.
У суді крадій визнав свою вину. Він розповів, що в день крадіжки прийшов в магазин «Халявка» та придбав куртку і штани, де відразу одягнув нові речі, свій старий одяг він залишив в магазині.
Познайомившись з продавчинею, він поспілкувався з нею тривалий час. Після закінчення робочого дня вона намагалася зачинити магазин, однак замок був зіпсований, тож залишивши відчиненими двері, жінка віддала йому ключі.
Відтак чоловік скористався залишеним ключем, проник в магазин та викрав речі, які згодом сховав у свій хлів.
З його слів, пізніше він зайшов в магазин, щоб забрати свої старі речі, де його вже очікували працівники поліції, яким він повернув все викрадене майно.
Натомість потерпілий в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій зазначив, що претензій майнового характеру до обвинуваченого не має. Щодо покарання – покладався на розсуд суду.
Таким чином, суд призначив крадію покарання у виді трьох років за ґратами, проте змінив його на рік умовного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Днем Незалежності України
Останні новини
На Волині чоловік обікрав магазин, ключі від якого йому залишила продавчиня
Сьогодні, 04:10
У горах Грузії у прірву впав мікроавтобус, 12 загиблих
Сьогодні, 03:08
Світові лідери вітають Україну з 29-ю річницею Незалежності
Сьогодні, 01:34