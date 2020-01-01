На Волині чоловік обікрав магазин, ключі від якого йому залишила продавчиня





Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду Волинської області, – повідомляє



Так, 22 березня у вечірню пору доби обвинувачений, відкрив вхідні двері штатним ключем, проник в приміщення магазину одягу, звідки викрав товару на суму 19 тисяч 966 гривень.



У суді крадій визнав свою вину. Він розповів, що в день крадіжки прийшов в магазин «Халявка» та придбав куртку і штани, де відразу одягнув нові речі, свій старий одяг він залишив в магазині.



Познайомившись з продавчинею, він поспілкувався з нею тривалий час. Після закінчення робочого дня вона намагалася зачинити магазин, однак замок був зіпсований, тож залишивши відчиненими двері, жінка віддала йому ключі.



Відтак чоловік скористався залишеним ключем, проник в магазин та викрав речі, які згодом сховав у свій хлів.



З його слів, пізніше він зайшов в магазин, щоб забрати свої старі речі, де його вже очікували працівники поліції, яким він повернув все викрадене майно.



Натомість потерпілий в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій зазначив, що претензій майнового характеру до обвинуваченого не має. Щодо покарання – покладався на розсуд суду.



Таким чином, суд призначив крадію покарання у виді трьох років за ґратами, проте змінив його на рік умовного.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську чоловік, скориставшись ключем, який йому залишила продавчиня, обікрав магазин одягу на 20 тисяч гривень. Суд виніс покарання злодію.Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду Волинської області, – повідомляє ІА Волинські новини Так, 22 березня у вечірню пору доби обвинувачений, відкрив вхідні двері штатним ключем, проник в приміщення магазину одягу, звідки викрав товару на суму 19 тисяч 966 гривень.У суді крадій визнав свою вину. Він розповів, що в день крадіжки прийшов в магазин «Халявка» та придбав куртку і штани, де відразу одягнув нові речі, свій старий одяг він залишив в магазині.Познайомившись з продавчинею, він поспілкувався з нею тривалий час. Після закінчення робочого дня вона намагалася зачинити магазин, однак замок був зіпсований, тож залишивши відчиненими двері, жінка віддала йому ключі.Відтак чоловік скористався залишеним ключем, проник в магазин та викрав речі, які згодом сховав у свій хлів.З його слів, пізніше він зайшов в магазин, щоб забрати свої старі речі, де його вже очікували працівники поліції, яким він повернув все викрадене майно.Натомість потерпілий в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій зазначив, що претензій майнового характеру до обвинуваченого не має. Щодо покарання – покладався на розсуд суду.Таким чином, суд призначив крадію покарання у виді трьох років за ґратами, проте змінив його на рік умовного.

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