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На Волині чоловік обікрав магазин, ключі від якого йому залишила продавчиня

На Волині чоловік обікрав магазин, ключі від якого йому залишила продавчиня
У Нововолинську чоловік, скориставшись ключем, який йому залишила продавчиня, обікрав магазин одягу на 20 тисяч гривень. Суд виніс покарання злодію.

Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду Волинської області, – повідомляє ІА Волинські новини.

Так, 22 березня у вечірню пору доби обвинувачений, відкрив вхідні двері штатним ключем, проник в приміщення магазину одягу, звідки викрав товару на суму 19 тисяч 966 гривень.

У суді крадій визнав свою вину. Він розповів, що в день крадіжки прийшов в магазин «Халявка» та придбав куртку і штани, де відразу одягнув нові речі, свій старий одяг він залишив в магазині.

Познайомившись з продавчинею, він поспілкувався з нею тривалий час. Після закінчення робочого дня вона намагалася зачинити магазин, однак замок був зіпсований, тож залишивши відчиненими двері, жінка віддала йому ключі.

Відтак чоловік скористався залишеним ключем, проник в магазин та викрав речі, які згодом сховав у свій хлів.

З його слів, пізніше він зайшов в магазин, щоб забрати свої старі речі, де його вже очікували працівники поліції, яким він повернув все викрадене майно.

Натомість потерпілий в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій зазначив, що претензій майнового характеру до обвинуваченого не має. Щодо покарання – покладався на розсуд суду.

Таким чином, суд призначив крадію покарання у виді трьох років за ґратами, проте змінив його на рік умовного.


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Теги: магазин, крадіжка, суд, вирок
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