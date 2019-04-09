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З Днем Незалежності привітали 102-річну жительку району на Волині. ФОТО

З Днем Незалежності привітали 102-річну жительку району на Волині. ФОТО
Громадянам, які досягли столітнього віку, до Дня Незалежності України надається матеріальна допомога.

Керівник апарату Ковельської районної державної адміністрації Степан Топольський, начальниця управління соціального захисту населення Олена Давидович відвідали найстаршу жительку села Любитів Марфу Копелець, якій виповнилось 102 роки, – інформують на сайті Ковельської РДА.

Народилася Марфа Миколаївна 7 лютого 1918 року в багатодітній родині на Полтавщині. На долю жінки випало чимало життєвих випробувань: голодомори, війна, відновлення країни з руїн. Багато років життя вона віддала тяжкій праці на землі. Нині ж Марфа Миколаївна проживає з донькою Валентиною Петрівною, яка нею і опікується.

З Днем Незалежності привітали 102-річну жительку району на Волині. ФОТО

Представники виконавчої влади побажали найстаршій жительці району міцного здоров’я, благополуччя та миру, привітали з Днем Незалежності України, вручили матеріальну допомогу і солодощі. У відповідь зворушена Марфа Миколаївна сердечно подякувала за такий приємний візит, душевне спілкування і бажала усіх благ присутнім.
З Днем Незалежності привітали 102-річну жительку району на Волині. ФОТО
З Днем Незалежності привітали 102-річну жительку району на Волині. ФОТО

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Теги: Марфа Копелець, довгожителька
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