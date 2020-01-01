Полярники зворушливо привітали українців з Днем Державного Прапора. ФОТО





Так учасники української експедиції наголошують, що національний стяг – це те, що зігріває їх за тисячі кілометрів від рідного дому. Фото зі станції та вітання полярників оприлюднили на facebook-сторінці



"Наш прапор – нам символ, наша гордість, те, що нас об’єднує і не тільки в Україні, але й поза її територією. Вже понад 24 роки прапор України майорить і над станцією "Академік Вернадський" в Антарктиді. Цей прапор зігріває і нагадує про таку рідну Батьківщину. Бережімо наші символи!", – йдеться у вітанні.



Полярники додали кілька фото, на яких видно стяг, що майорить над станцією. Ще на одному знімку учасники експедиції тримають перед собою національний прапор.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" не зраджують традиції. З далекої Антарктиди вони надсилають зворушливі вітання усім українцям з нагоди Дня Державного Прапора.Так учасники української експедиції наголошують, що національний стяг – це те, що зігріває їх за тисячі кілометрів від рідного дому. Фото зі станції та вітання полярників оприлюднили на facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру "Наш прапор – нам символ, наша гордість, те, що нас об’єднує і не тільки в Україні, але й поза її територією. Вже понад 24 роки прапор України майорить і над станцією "Академік Вернадський" в Антарктиді. Цей прапор зігріває і нагадує про таку рідну Батьківщину. Бережімо наші символи!", – йдеться у вітанні.Полярники додали кілька фото, на яких видно стяг, що майорить над станцією. Ще на одному знімку учасники експедиції тримають перед собою національний прапор.

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