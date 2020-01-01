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Полярники зворушливо привітали українців з Днем Державного Прапора. ФОТО

Полярники зворушливо привітали українців з Днем Державного Прапора. ФОТО
Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" не зраджують традиції. З далекої Антарктиди вони надсилають зворушливі вітання усім українцям з нагоди Дня Державного Прапора.

Так учасники української експедиції наголошують, що національний стяг – це те, що зігріває їх за тисячі кілометрів від рідного дому. Фото зі станції та вітання полярників оприлюднили на facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

"Наш прапор – нам символ, наша гордість, те, що нас об’єднує і не тільки в Україні, але й поза її територією. Вже понад 24 роки прапор України майорить і над станцією "Академік Вернадський" в Антарктиді. Цей прапор зігріває і нагадує про таку рідну Батьківщину. Бережімо наші символи!", – йдеться у вітанні.

Полярники додали кілька фото, на яких видно стяг, що майорить над станцією. Ще на одному знімку учасники експедиції тримають перед собою національний прапор.
Полярники зворушливо привітали українців з Днем Державного Прапора. ФОТО
Полярники зворушливо привітали українців з Днем Державного Прапора. ФОТО

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Теги: полярники, Антарктида, прапор, привітання
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