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Лучан кличуть на ранкову гімнастику, яку проведуть олімпійці

Лучан кличуть на ранкову гімнастику, яку проведуть олімпійці
У Луцьку олімпійці будуть проводити ранкову гімнастику.

Про це повідомляє КЗ "Луцький МЦФЗН "Спорт для всіх".

В рамках Всеукраїнської акції "Олімпійське літо", "Олімпійський урок" та "Олімпійський рік" загальноміська акція "Ранкова гімнастика для всіх" відбуватиметься разом із олімпійцями на спортивних майданчиках в різних мікрорайонах Луцька.

Перше тренування відбудеться у неділю, 30 серпня, о 10:00 год. на спортивному майданчику на вул. Грабовського, 7,9, що в мікрорайоні ЛПЗ.

Лучан кличуть на ранкову гімнастику, яку проведуть олімпійці

Комплекс загально-розвивальних вправ запропонує Ірина Климець – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики (метання молота), учасниця XXXI літніх Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. На чемпіонаті світу 2019 року (м. Доха, Катар) – 5 місце. Бронзова призерка командного чемпіонату Європи (м. Бигдощ, Польща) та кубку Європи з легкоатлетичних метань 2019 року (м. Шаморин, Словаччина).

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Теги: ранкова гімнастика, олімпійці, Спорт для всіх
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