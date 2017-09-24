Лучан кличуть на ранкову гімнастику, яку проведуть олімпійці





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В рамках Всеукраїнської акції "Олімпійське літо", "Олімпійський урок" та "Олімпійський рік" загальноміська акція "Ранкова гімнастика для всіх" відбуватиметься разом із олімпійцями на спортивних майданчиках в різних мікрорайонах Луцька.



Перше тренування відбудеться у неділю, 30 серпня, о 10:00 год. на спортивному майданчику на вул. Грабовського, 7,9, що в мікрорайоні ЛПЗ.





Комплекс загально-розвивальних вправ запропонує Ірина Климець – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики (метання молота), учасниця XXXI літніх Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. На чемпіонаті світу 2019 року (м. Доха, Катар) – 5 місце. Бронзова призерка командного чемпіонату Європи (м. Бигдощ, Польща) та кубку Європи з легкоатлетичних метань 2019 року (м. Шаморин, Словаччина).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку олімпійці будуть проводити ранкову гімнастику.Про це повідомляє КЗ "Луцький МЦФЗН "Спорт для всіх" В рамках Всеукраїнської акції "Олімпійське літо", "Олімпійський урок" та "Олімпійський рік" загальноміська акція "Ранкова гімнастика для всіх" відбуватиметься разом із олімпійцями на спортивних майданчиках в різних мікрорайонах Луцька.Перше тренування відбудеться у неділю, 30 серпня, о 10:00 год. на спортивному майданчику на вул. Грабовського, 7,9, що в мікрорайоні ЛПЗ.Комплекс загально-розвивальних вправ запропонує– майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики (метання молота), учасниця XXXI літніх Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. На чемпіонаті світу 2019 року (м. Доха, Катар) – 5 місце. Бронзова призерка командного чемпіонату Європи (м. Бигдощ, Польща) та кубку Європи з легкоатлетичних метань 2019 року (м. Шаморин, Словаччина).

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