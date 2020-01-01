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Луцьким муніципалам придбали мобільні телефони

Луцьким муніципалам придбали мобільні телефони
Департамент муніципальної варти Луцької міської ради вчергове витратив кошти на закупівлю мобільних телефонів.

Про це інтернет-видання «Волинь Online» дізналося, проаналізувавши транзакції департаменту.

19 серпня департамент заплатив 16,12 тисячі гривень для підприємця Войтовича Віталія Валерійовича за мобільні телефони “Samsung SM-Galaxy Black”.

Нагадаємо, що у липні департамент витратив 24,18 тисячі гривень на придбання таких же мобільних телефонів у того ж підприємця.

Окрім того, 9 квітня департамент муніципальної варти придбав у підприємця Віталія Войтовича мобільні телефони «Samsung SM-Galaxy Black». На це витратили 43,6 тисячі гривень.

Також, 3 березня у того ж підприємця муніципали купували телефони «Samsung SM-Galaxy Black». Тоді витратили 23,7 тисячі гривень.

До слова, підприємець зареєструвався лише декілька місяців тому – 16 жовтня 2019 року, але, як свідчать дані «You control», вже виграв державних закупівель на загальну суму на 490,339 тисячі гривень.

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Теги: муніципали, мобільні телефони
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