Луцьким муніципалам придбали мобільні телефони





Про це інтернет-видання



19 серпня департамент заплатив 16,12 тисячі гривень для підприємця Войтовича Віталія Валерійовича за мобільні телефони “Samsung SM-Galaxy Black”.



Нагадаємо, що у липні департамент витратив 24,18 тисячі гривень на придбання таких же мобільних телефонів у того ж підприємця.



Окрім того, 9 квітня департамент муніципальної варти придбав у підприємця Віталія Войтовича мобільні телефони «Samsung SM-Galaxy Black». На це витратили 43,6 тисячі гривень.



Також, 3 березня у того ж підприємця муніципали купували телефони «Samsung SM-Galaxy Black». Тоді витратили 23,7 тисячі гривень.



До слова, підприємець зареєструвався лише декілька місяців тому – 16 жовтня 2019 року, але, як свідчать дані «You control», вже виграв державних закупівель на загальну суму на 490,339 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Департамент муніципальної варти Луцької міської ради вчергове витратив кошти на закупівлю мобільних телефонів.Про це інтернет-видання «Волинь Online» дізналося, проаналізувавши транзакції департаменту.19 серпня департамент заплатив 16,12 тисячі гривень для підприємцяза мобільні телефони “Samsung SM-Galaxy Black”.Нагадаємо, що у липні департамент витратив 24,18 тисячі гривень на придбання таких же мобільних телефонів у того ж підприємця.Окрім того, 9 квітня департамент муніципальної варти придбав у підприємця Віталія Войтовича мобільні телефони «Samsung SM-Galaxy Black». На це витратили 43,6 тисячі гривень.Також, 3 березня у того ж підприємця муніципали купували телефони «Samsung SM-Galaxy Black». Тоді витратили 23,7 тисячі гривень.До слова, підприємець зареєструвався лише декілька місяців тому – 16 жовтня 2019 року, але, як свідчать дані «You control», вже виграв державних закупівель на загальну суму на 490,339 тисячі гривень.

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