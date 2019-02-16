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Маленькому лучанину збирають кошти на трансплантацію кісткового мозку. ФОТО

Маленькому лучанину збирають кошти на трансплантацію кісткового мозку. ФОТО
Для 10-річного хлопчика з Луцька терміново збирають кошти на лікування. Потрібно 80 тисяч доларів.

Про цеповідомляє Володимир Кіпко на facebook-сторінці БО «Крила для ангела».

«Це Юрчик Брузьдзинський, учень школи № 9 міста Луцька, який бореться за життя з важкою хворобою гострий лімфобластний лейкоз (рецидив).

Зараз він з мамою перебуває в Білорусі, де йому повинні робити трансплантацію кісткового мозку. Юрчику дуже необхідна наша фінансова допомога і підтримка.

Вартість доопераційного періоду та після орієнтовно 80 000 доларів.

Велике прохання до всіх поширити і за можливості допомогти фінансово, можливо, хтось знає, до кого можна звернутися за фінансовою допомогою», – йдеться у дописі.

4149 4991 1697 6752Бєсчастнова Валентина Григорівна, бабуся хлопчика. Телефон («Viber») 050 58 39 419 – мама Таня.
Маленькому лучанину збирають кошти на трансплантацію кісткового мозку. ФОТО
Маленькому лучанину збирають кошти на трансплантацію кісткового мозку. ФОТО
Маленькому лучанину збирають кошти на трансплантацію кісткового мозку. ФОТО


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Теги: Юрчик Брузьдзинський, допомога, лікування, трансплантація, кістковий мозок
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