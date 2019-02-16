Маленькому лучанину збирають кошти на трансплантацію кісткового мозку. ФОТО





Про цеповідомляє Володимир Кіпко на facebook-сторінці



«Це Юрчик Брузьдзинський, учень школи № 9 міста Луцька, який бореться за життя з важкою хворобою гострий лімфобластний лейкоз (рецидив).



Зараз він з мамою перебуває в Білорусі, де йому повинні робити трансплантацію кісткового мозку. Юрчику дуже необхідна наша фінансова допомога і підтримка.



Вартість доопераційного періоду та після орієнтовно 80 000 доларів.



Велике прохання до всіх поширити і за можливості допомогти фінансово, можливо, хтось знає, до кого можна звернутися за фінансовою допомогою», – йдеться у дописі.



4149 4991 1697 6752 – Бєсчастнова Валентина Григорівна, бабуся хлопчика. Телефон («Viber») 050 58 39 419 – мама Таня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для 10-річного хлопчика з Луцька терміново збирають кошти на лікування. Потрібно 80 тисяч доларів.Про цеповідомляєна facebook-сторінці БО «Крила для ангела» «Це, учень школи № 9 міста Луцька, який бореться за життя з важкою хворобою гострий лімфобластний лейкоз (рецидив).Зараз він з мамою перебуває в Білорусі, де йому повинні робити трансплантацію кісткового мозку. Юрчику дуже необхідна наша фінансова допомога і підтримка.Вартість доопераційного періоду та після орієнтовно 80 000 доларів.Велике прохання до всіх поширити і за можливості допомогти фінансово, можливо, хтось знає, до кого можна звернутися за фінансовою допомогою», – йдеться у дописі., бабуся хлопчика. Телефон («Viber»)

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