У горах Грузії у прірву впав мікроавтобус, 12 загиблих





Про це повідомляє



"12 людей загинули у неділю, 23 серпня, внаслідок автокатастрофи в муніципалітеті Душеті (Грузія). Аварія сталася біля села Бісо по дорозі на Шатілі", - зазначають у повідомленні.



Мікроавтобус з пасажирами впав на кам'янистий схил з висоти близько 80 метрів.



Після отримання повідомлення про аварію на місце події мобілізували всі відповідні підрозділи МВС, зокрема бригади патрульної та кримінальної поліції, пожежники і рятувальні команди зі спецтехнікою, бригади швидкої допомоги.



За попередніми даними, в мікроавтобусі загинули 12 осіб та 3 особи отримали серйозні травми. Тих, хто вижив, перевозять у лікарні.



Пошуки людей тривають.



Паралельно проводять ідентифікацію пасажирів та інші оперативно-розшукові заходи.

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