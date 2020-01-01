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У горах Грузії у прірву впав мікроавтобус, 12 загиблих

У горах Грузії у прірву впав мікроавтобус, 12 загиблих
У горах Грузії у прірву впав мікроавтобус, 12 людей загинули, троє отримали серйозні травми.

Про це повідомляє Укрінформ.

"12 людей загинули у неділю, 23 серпня, внаслідок автокатастрофи в муніципалітеті Душеті (Грузія). Аварія сталася біля села Бісо по дорозі на Шатілі", - зазначають у повідомленні.

Мікроавтобус з пасажирами впав на кам'янистий схил з висоти близько 80 метрів.

Після отримання повідомлення про аварію на місце події мобілізували всі відповідні підрозділи МВС, зокрема бригади патрульної та кримінальної поліції, пожежники і рятувальні команди зі спецтехнікою, бригади швидкої допомоги.

За попередніми даними, в мікроавтобусі загинули 12 осіб та 3 особи отримали серйозні травми. Тих, хто вижив, перевозять у лікарні.

Пошуки людей тривають.

Паралельно проводять ідентифікацію пасажирів та інші оперативно-розшукові заходи.

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Теги: Грузія, мікроавтобус, аварія
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