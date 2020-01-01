вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні за добу – 1799 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 45

В Україні за добу – 1799 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 45
В Україні зафіксували 1799 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

24 серпня станом на 9:00 в Україні 106 757 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2293 летальні, 52 524 пацієнти одужали. За добу зафіксували 1799 нових випадків, повідомляє МОЗ.

Загалом провели 1 425 351 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 289 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3624 випадки;
Волинська область — 5147 випадків;
Дніпропетровська область — 2005 випадків;
Донецька область — 1237 випадків;
Житомирська область — 2864 випадки;
Закарпатська область — 7026 випадків;
Запорізька область — 1377 випадків;
Івано-Франківська область — 7975 випадків;
Кіровоградська область — 768 випадків;
м. Київ — 12 023 випадки;
Київська область — 5025 випадків;
Львівська область — 13 253 випадки;
Луганська область — 244 випадки;
Миколаївська область — 997 випадків;
Одеська область — 6054 випадки;
Полтавська область — 663 випадки;
Рівненська область — 8559 випадків;
Сумська область — 1187 випадків;
Тернопільська область — 4765 випадків;
Харківська область — 7634 випадки;
Херсонська область — 336 випадків;
Хмельницька область — 2010 випадків;
Чернівецька область — 9167 випадків;
Черкаська область — 1297 випадків;
Чернігівська область — 1520 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 серпня 2020 року до Центру надійшло 1813 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 165 622 повідомлення про підозру на COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, коронавірус, 24 серпня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У районі на Волині вирішили посилити карантин і не дозволяти масових заходів
21 серпень, 15:51
У районі на Волині від коронавірусу померла людина
21 серпень, 14:56
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 21 серпня
21 серпень, 10:21
Ранок 21 серпня: в Україні – 2106 нових випадків коронавірусу, на Волині – 60
21 серпень, 09:01
всі новини теми
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Я вчора казав, що сьогодні напишуть менше "хворих" через те, що ВООЗ закликала припинити коронакомедію. Як у воду дивився: вчора написали 1987, сьогодні - 1799. Завтра напишуть ще менше!
Відповісти
Вибір редактора
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Днем Незалежності України
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 24 серпня
Сьогодні, 09:45
В Україні за добу – 1799 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 45
Сьогодні, 09:03
Волинські майстрині долучились до створення вишитого Герба України. ВІДЕО
Сьогодні, 08:23
Лучан кличуть на ранкову гімнастику, яку проведуть олімпійці
Сьогодні, 07:25
Луцьким муніципалам придбали мобільні телефони
Сьогодні, 06:43
Схожі новини
Уряд США виділив Україні понад 18 мільйонів доларів на боротьбу з COVID-19 Уряд США виділив Україні понад 18 мільйонів доларів на боротьбу з COVID-19
22 серпень, 04:16
Найбільше за весь час пандемії: в Україні – 2134 нових випадки коронавірусу за добу, на Волині – 51 Найбільше за весь час пандемії: в Україні – 2134 нових випадки коронавірусу за добу, на Волині – 51
20 серпень, 09:35
Новий антирекорд: в Україні за добу – 1318 випадків коронавірусу, на Волині – 44 Новий антирекорд: в Україні за добу – 1318 випадків коронавірусу, на Волині – 44
06 серпень, 09:20
Ранок 4 серпня: в Україні – 1061 новий випадок коронавірусу, на Волині – 59 Ранок 4 серпня: в Україні – 1061 новий випадок коронавірусу, на Волині – 59
04 серпень, 09:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 24 серпня
Сьогодні, 09:45
 0
В Україні за добу – 1799 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 45
Сьогодні, 09:03
 0
Волинські майстрині долучились до створення вишитого Герба України. ВІДЕО
Сьогодні, 08:23
 0
Лучан кличуть на ранкову гімнастику, яку проведуть олімпійці
Сьогодні, 07:25
 0
Луцьким муніципалам придбали мобільні телефони
Сьогодні, 06:43
 0
Медіа
відео
1/8