вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 24 серпня

Курс валют у Луцьку на 24 серпня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27,300, а продаж – 27,600.

Євро при купівлі становить – 31,850, продажу – 32,750.

Курс російського рубля: купівля – 0,300, продаж – 0,390.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7,230, продаж – 7.320.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс гривні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Днем Незалежності України
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 24 серпня
Сьогодні, 09:45
В Україні за добу – 1799 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 45
Сьогодні, 09:03
Волинські майстрині долучились до створення вишитого Герба України. ВІДЕО
Сьогодні, 08:23
Лучан кличуть на ранкову гімнастику, яку проведуть олімпійці
Сьогодні, 07:25
Луцьким муніципалам придбали мобільні телефони
Сьогодні, 06:43
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 2 серпня Курс валют у Луцьку на 2 серпня
02 серпень, 09:17
Курс валют у Луцьку на 26 липня Курс валют у Луцьку на 26 липня
26 липень, 09:46
Курс валют у Луцьку на 15 липня Курс валют у Луцьку на 15 липня
15 липень, 09:20
Курс валют у Луцьку на 29 червня Курс валют у Луцьку на 29 червня
29 червень, 09:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 24 серпня
Сьогодні, 09:45
 0
В Україні за добу – 1799 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 45
Сьогодні, 09:03
 0
Волинські майстрині долучились до створення вишитого Герба України. ВІДЕО
Сьогодні, 08:23
 0
Лучан кличуть на ранкову гімнастику, яку проведуть олімпійці
Сьогодні, 07:25
 0
Луцьким муніципалам придбали мобільні телефони
Сьогодні, 06:43
 0
Медіа
відео
1/8