Курс валют у Луцьку на 24 серпня
Сьогодні, 09:45
Курс долара у Луцьку: купівля – 27,300, а продаж – 27,600.
Євро при купівлі становить – 31,850, продажу – 32,750.
Курс російського рубля: купівля – 0,300, продаж – 0,390.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7,230, продаж – 7.320.
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Євро при купівлі становить – 31,850, продажу – 32,750.
Курс російського рубля: купівля – 0,300, продаж – 0,390.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7,230, продаж – 7.320.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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