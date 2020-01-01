Курс валют у Луцьку на 24 серпня





Євро при купівлі становить – 31,850, продажу – 32,750.



Курс російського рубля: купівля – 0,300, продаж – 0,390.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7,230, продаж – 7.320.



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