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24 серпня – яке сьогодні свято: заборони і прикмети

24 серпня – яке сьогодні свято: заборони і прикмети
24 серпня вшановують пам'ять мученика Евпла, який жив у III-IV столітті і служив у місті Катані (Сицилія) архідияконом. Прославився тим, що носив з собою Євангеліє та проповідував. Також цього дня Україна відзначає 29-ту річницю Незалежності.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Федір, повідомляє "24 канал".

Народні прикмети на 24 серпня

– Якщо на світанку сильно зірки сяють, то через кілька днів буде дощ.

– Дим від багаття стелиться по землі – до дощу.

– Багато горіхів, а мало грибів – до холодної і сніжної зими.

– Безвітряна погода – до тепла.

– Якщо сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів.

– Вранці туман над водою стелиться – найближчий тиждень теплим буде.

– Якщо на сході сонця йде дощ, то негода триватиме ще кілька днів

Що можна робити 24 серпня

Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам сьогодні, вони допоможуть вам у майбутньому.

Що не можна робити 24 серпня

Намагайтеся не сваритися одне з одним. Будьте дружніми та привітними.
Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.



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Теги: свято, традиції, забобони
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