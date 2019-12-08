24 серпня – яке сьогодні свято: заборони і прикмети





Іменини сьогодні святкують: Василь, Федір,



Народні прикмети на 24 серпня



– Якщо на світанку сильно зірки сяють, то через кілька днів буде дощ.



– Дим від багаття стелиться по землі – до дощу.



– Багато горіхів, а мало грибів – до холодної і сніжної зими.



– Безвітряна погода – до тепла.



– Якщо сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів.



– Вранці туман над водою стелиться – найближчий тиждень теплим буде.



– Якщо на сході сонця йде дощ, то негода триватиме ще кілька днів



Що можна робити 24 серпня



Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам сьогодні, вони допоможуть вам у майбутньому.



Що не можна робити 24 серпня



Намагайтеся не сваритися одне з одним. Будьте дружніми та привітними.

Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 серпня вшановують пам'ять мученика Евпла, який жив у III-IV столітті і служив у місті Катані (Сицилія) архідияконом. Прославився тим, що носив з собою Євангеліє та проповідував. Також цього дня Україна відзначає 29-ту річницю Незалежності.Іменини сьогодні святкують: повідомляє "24 канал".– Якщо на світанку сильно зірки сяють, то через кілька днів буде дощ.– Дим від багаття стелиться по землі – до дощу.– Багато горіхів, а мало грибів – до холодної і сніжної зими.– Безвітряна погода – до тепла.– Якщо сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів.– Вранці туман над водою стелиться – найближчий тиждень теплим буде.– Якщо на сході сонця йде дощ, то негода триватиме ще кілька днівПрислухайтеся до порад, які даватимуть вам сьогодні, вони допоможуть вам у майбутньому.Намагайтеся не сваритися одне з одним. Будьте дружніми та привітними.Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.

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