45 нових хворих та одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 24 серпня





Один випадок хвороби завершився летально (м. Луцьк),



Нові випадки виявили: м. Луцьк – 25, Луцький район –3, м.Нововолинськ – 5, Ковельський район – 2, Маневицький район – 2, Горохівський район – 1, Турійський район – 4, Шацький район – 3.



Загалом станом на 24 серпня в області зареєстрували 5147 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 3656 осіб. 111 випадків хвороби завершилось летально.



Загалом коронавірусна хвороба виявлена:



• м. Луцьк – 1349 (в т.ч. 27 летальних)



• Луцький район – 554 (в т.ч. 6 летальних)



• м. Нововолинськ – 289 ( т.ч. 10 летальних)



• Іваничівський район – 91



• Володимир-Волинський район – 353 ( т.ч. 5 летальних)



• Горохівський район – 245 (в тому числі 3 летальних)



• Камінь-Каширський район – 265 (в т.ч. 9 летальних)



• Ківерцівський район – 516 ( в т.ч. 14 летальних)



• Ковельський район – 440 (в тому числі 11 летальних),



• Локачинський район – 53



• Любомльський район – 68



• Любешівський район – 181 (в тому числі 5 летальних)



• Маневицький район – 269 (в тому числі 7 летальних)



• Ратнівський район – 202 (в т.ч. 7 летальних)



• Рожищенський район – 68 (в тому числі 2 летальних)



• Старовижівський район – 98 ( в т.ч. 2 летальних)



• Турійський район – 66 ( в тому числі 1 летальний)



• Шацький район – 40 (в тому числі 1 летальний).



За попередню добу надійшло 44 повідомлення про підозру на COVID-19.



По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 30 307 осіб, в тому числі за останню добу - 242 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстрували 45 нових випадків захворювання на COVID-19.Один випадок хвороби завершився летально (м. Луцьк), повідомляє ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України».Нові випадки виявили: м. Луцьк – 25, Луцький район –3, м.Нововолинськ – 5, Ковельський район – 2, Маневицький район – 2, Горохівський район – 1, Турійський район – 4, Шацький район – 3.Загалом станом на 24 серпня в області зареєстрували 5147 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 3656 осіб. 111 випадків хвороби завершилось летально.Загалом коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 1349 (в т.ч. 27 летальних)• Луцький район – 554 (в т.ч. 6 летальних)• м. Нововолинськ – 289 ( т.ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 91• Володимир-Волинський район – 353 ( т.ч. 5 летальних)• Горохівський район – 245 (в тому числі 3 летальних)• Камінь-Каширський район – 265 (в т.ч. 9 летальних)• Ківерцівський район – 516 ( в т.ч. 14 летальних)• Ковельський район – 440 (в тому числі 11 летальних),• Локачинський район – 53• Любомльський район – 68• Любешівський район – 181 (в тому числі 5 летальних)• Маневицький район – 269 (в тому числі 7 летальних)• Ратнівський район – 202 (в т.ч. 7 летальних)• Рожищенський район – 68 (в тому числі 2 летальних)• Старовижівський район – 98 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 66 ( в тому числі 1 летальний)• Шацький район – 40 (в тому числі 1 летальний).За попередню добу надійшло 44 повідомлення про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 30 307 осіб, в тому числі за останню добу - 242 особи.

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