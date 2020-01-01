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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

45 нових хворих та одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 24 серпня

45 нових хворих та одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 24 серпня
За останню добу на Волині зареєстрували 45 нових випадків захворювання на COVID-19.

Один випадок хвороби завершився летально (м. Луцьк), повідомляє ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України».

Нові випадки виявили: м. Луцьк – 25, Луцький район –3, м.Нововолинськ – 5, Ковельський район – 2, Маневицький район – 2, Горохівський район – 1, Турійський район – 4, Шацький район – 3.

Загалом станом на 24 серпня в області зареєстрували 5147 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 3656 осіб. 111 випадків хвороби завершилось летально.

Загалом коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 1349 (в т.ч. 27 летальних)

• Луцький район – 554 (в т.ч. 6 летальних)

• м. Нововолинськ – 289 ( т.ч. 10 летальних)

• Іваничівський район – 91

• Володимир-Волинський район – 353 ( т.ч. 5 летальних)

• Горохівський район – 245 (в тому числі 3 летальних)

• Камінь-Каширський район – 265 (в т.ч. 9 летальних)

• Ківерцівський район – 516 ( в т.ч. 14 летальних)

• Ковельський район – 440 (в тому числі 11 летальних),

• Локачинський район – 53

• Любомльський район – 68

• Любешівський район – 181 (в тому числі 5 летальних)

• Маневицький район – 269 (в тому числі 7 летальних)

• Ратнівський район – 202 (в т.ч. 7 летальних)

• Рожищенський район – 68 (в тому числі 2 летальних)

• Старовижівський район – 98 ( в т.ч. 2 летальних)

• Турійський район – 66 ( в тому числі 1 летальний)

• Шацький район – 40 (в тому числі 1 летальний).

За попередню добу надійшло 44 повідомлення про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 30 307 осіб, в тому числі за останню добу - 242 особи.

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Теги: Волинь, коронавірус, 24 серпня
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