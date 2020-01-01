45 нових хворих та одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 24 серпня
Сьогодні, 10:37
За останню добу на Волині зареєстрували 45 нових випадків захворювання на COVID-19.
Один випадок хвороби завершився летально (м. Луцьк), повідомляє ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України».
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 25, Луцький район –3, м.Нововолинськ – 5, Ковельський район – 2, Маневицький район – 2, Горохівський район – 1, Турійський район – 4, Шацький район – 3.
Загалом станом на 24 серпня в області зареєстрували 5147 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 3656 осіб. 111 випадків хвороби завершилось летально.
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 1349 (в т.ч. 27 летальних)
• Луцький район – 554 (в т.ч. 6 летальних)
• м. Нововолинськ – 289 ( т.ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 91
• Володимир-Волинський район – 353 ( т.ч. 5 летальних)
• Горохівський район – 245 (в тому числі 3 летальних)
• Камінь-Каширський район – 265 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 516 ( в т.ч. 14 летальних)
• Ковельський район – 440 (в тому числі 11 летальних),
• Локачинський район – 53
• Любомльський район – 68
• Любешівський район – 181 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 269 (в тому числі 7 летальних)
• Ратнівський район – 202 (в т.ч. 7 летальних)
• Рожищенський район – 68 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 98 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 66 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 40 (в тому числі 1 летальний).
За попередню добу надійшло 44 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 30 307 осіб, в тому числі за останню добу - 242 особи.
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Один випадок хвороби завершився летально (м. Луцьк), повідомляє ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України».
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 25, Луцький район –3, м.Нововолинськ – 5, Ковельський район – 2, Маневицький район – 2, Горохівський район – 1, Турійський район – 4, Шацький район – 3.
Загалом станом на 24 серпня в області зареєстрували 5147 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 3656 осіб. 111 випадків хвороби завершилось летально.
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 1349 (в т.ч. 27 летальних)
• Луцький район – 554 (в т.ч. 6 летальних)
• м. Нововолинськ – 289 ( т.ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 91
• Володимир-Волинський район – 353 ( т.ч. 5 летальних)
• Горохівський район – 245 (в тому числі 3 летальних)
• Камінь-Каширський район – 265 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 516 ( в т.ч. 14 летальних)
• Ковельський район – 440 (в тому числі 11 летальних),
• Локачинський район – 53
• Любомльський район – 68
• Любешівський район – 181 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 269 (в тому числі 7 летальних)
• Ратнівський район – 202 (в т.ч. 7 летальних)
• Рожищенський район – 68 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 98 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 66 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 40 (в тому числі 1 летальний).
За попередню добу надійшло 44 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 30 307 осіб, в тому числі за останню добу - 242 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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